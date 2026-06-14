爆笑問題の太田光(60)が14日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。肺炎のため9日に86歳で死去した女優の中村玉緒さん（享年86）をしのんだ。

番組では、玉緒さんと親交のあったお笑いタレントの明石家さんまが、13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）で、玉緒さんについて「最後まで笑いの神が棲み着いていた。お母さんどうもありがとう。感謝しかない」と思いを口にしていたことなどを紹介した。

太田は「僕らも（玉緒さんと）共演、何度かさせていただいたんですけど、やっぱり玉緒さんと絡むのはさんまさんという意識があったんで、我々も玉緒さんが来る時は、さんまさんよりうまくやれるかなとか、絡み方とかちょっと構えるんですよ。だけど、玉緒さんという方はご自身が笑い上戸なんです。あの人サービス精神かどうか分からないけれど、僕が言ったことに対してツボにハマるともう笑いが止まらなくなる。やってくれていたのかもしれないけど、そういう意味では凄く共演してて楽しかった。そういう人でしたね」としのんだ。

そして、「もう1つは、僕は『悪名』という勝新太郎さんの若い頃の作品が大好きで、そこで玉緒さんと共演しているんです。その時の中村玉緒の可愛らしさってあったらない。それは勝さんと玉緒さんが2回目くらいの共演の時なんだけど、これは惚（ほ）れるだろうと思うし、玉緒さんも勝さんに惚れるのは画面を見ててね。今いろんなので見れるから『悪名』をぜひ見ていただきたいと思いますね」と話していた。