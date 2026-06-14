元KAT−TUNの中丸雄一（42）が14日、日本テレビ系情報番組「シューイチ」にVTR出演。女性問題による謹慎をへて、この日約1年10カ月ぶりの同番組復活を果たした。

中丸はこの日、謹慎前にも担当していた「まじっすか」というコーナーに出演。ロケ現場に、黒いスーツにグレーのネクタイ、白いワイシャツ姿で神妙な面持ちで登場すると「失礼します。一言よろしいでしょうか」と断った後「まず、ヒデさん（MC中山秀征）、それから皆様、このたびは私の軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした」と頭を長時間下げた。

この日は個人や小規模なグループらによってつくられた「インディーゲーム」の特集。何組ナレーションでは「およそ2年ぶりに登場！ゲーム大好き、中丸雄一」と紹介された。一緒に現場にいた同局辻岡義堂アナから「覚えてます、私のこと？」とふられると、中丸は「覚えてないんですよ…。こっちの責任です。それは。ほんとにごめんなさい」とボケた。

そして辻岡アナが「われわれ、『シューイチ』立ち上げメンバーですから。また『まじっすか』を盛り上げてくださるということで？」と聞くと、中丸は「また改めて頑張りますので、よろしくお願いします！」と元気な表情になり、再び頭を下げた。

そして中丸は「インディーゲーム、人よりは詳しいと思いますね。というのも一時期、インディーゲーム、作ろうとしていたんで」などと話し、その後はインディーゲームの世界を楽しそうに調査していた。

中丸は24年1月、元日本テレビアナウンサー笹崎里菜との結婚を発表。同8月、一部で女性との密会などが報じられ、謝罪コメントを発表。妻から「しっかり自分と向き合って」と言われたことも明かし、謹慎に入った。そして25年6月、TOKYO MX「キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら」（日曜午後6時）で地上波復帰を果たし、同局「5時に夢中！」などにもレギュラー復帰していた。