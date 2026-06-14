読者の期待を裏切って驚かせる「確信」を用意！物語展開において「確信」は決め手となる重要なセンテンスを担う【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

読者の期待を裏切って驚かせる「確信」を用意！物語展開において「確信」は決め手となる重要なセンテンスを担う

かくしん［英：Certainty］

確信の意味

固く信じて疑わないこと。

確信の類語

信念 所信 信奉 確証 断定 信用 信頼 過信 トラストなど

確信における体（フィジカル）の反応

しっかりとアイコンタクトを取る

目が合ったらほほ笑む

目がキラキラと輝く

大きくうなずく

胸を張り堂々と歩く

ゆったりと話す

どっしりと椅子に座る

自信に満ちたすがすがしい表情

冷静な態度で接する

鼻歌を歌う、口笛を吹く

否定的な意見をすぐにしりぞける

自分の意見を貫こうと躍起になる

目力が強くなる

面持ちが上がる

声色が太くなる

言動に余裕が生まれる

確信における心（メンタル）の反応

晴れ晴れとした気持ち

集中力が高まる

視界が開ける感覚

自分は抜きん出た人だと感じる

やる気がみなぎる

胸が高鳴る

まわりの人と積極的に関わろうとする

否定的な立場の人を排除したい気持ち

成功した姿を想像する

自分の意見以外すべて間違っていると感じる

都合のいいこと以外目に入らなくなる

誰にも負けないと思える

なるほど！と思わせる「確信」は喜ばれる

読者の期待を裏切って驚かせる確信を用意しよう

左ページの意味にあるように、「確信」とは、“固く信じて疑わないこと”。強い意味を持つ語彙です。物語の展開において「確信」は決め手となる重要なセンテンスを担います。たとえば以下の通りです。

『少年は確信に満ちた足取りで進んでいく』『真犯人が誰なのかはすでに確信していた』

このように、起承転結の結へと向かう道筋をつくる、決定的な何かを導きます。そのうえで行為を後押しする裏づけとなるわけですから、ある意味での読者の期待を裏切って驚かせる「確信」を書き手は用意しなければなりません。大切なのは意外性に加え、なぜ「確信」できるのかという謎解きを明確にすること。説得力なくして「確信」は成立しません。さらに「確信」の乱発はご法度です。注意しましょう。物語が右往左往して、収拾がつかなくなります。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅