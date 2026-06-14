【前後編の後編／前編を読む】「ポケットに500円だけ入れて家を出た」虐待家庭から12歳で逃げた少年 韓国ソウルで“ストリートチルドレン”になった30代男性の過酷すぎる半生

端からは裕福に見える家庭に生まれながら、父母から虐待を受けて育ったキム・チソンさん（37、仮名）は、12歳で家出し、働きながら住まいを転々とする少年期を送った。唯一の心の支えであった祖父母を相次いで失うと、高校卒業資格を取って進学した大学も、生活費を稼ぎながら通い続けることができず中退する。ライターの安宿緑さんがキムさんの半生を通じ、韓国社会で足場を失った若者の行方を追った。

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【写真】取材に応じてくれたキム・チソンさん（仮名） ほか

そしてまた、キムさんの受難は続く。大学を辞め、軍隊へ行き、除隊が近づく頃だった。

キムさんが育ったソウル・江南の街並み。一時は借金のため“援助交際”に身を投じたことも…

休暇をまとめて使って外で金を稼ぐことにしたキムさんは、夜の街で契約書にサインを取る営業のような仕事を始めた。

1件ごとに報酬が出て、うまくいけば1日に20万ウォン、30万ウォン（約2万1,000円〜3万2,000円）稼げることもあった。その働きぶりを見た関係者から声がかかり、除隊後、本格的にアプリ事業へ関わることになる。

彼を誘った男はその会社の幹部で、「自分名義では事業ができない事情がある」と言ってキムさんの名義で会社を設立し、彼が実務を回す形になった。

集まった投資は合計3億5,000万ウォン（約3,700万円）ほど。飲食店が空き時間帯にクーポンを配信し、近くの客を呼び込む、いわばタイムセール型のアプリだった。大学生やお金のない20代にはかなり実用的で、店側の反応も悪くなかった。ランチのピーク後のアイドルタイムを埋めるには、確かに理にかなうビジネスモデルだった。

だが、うまくいきかけたところで大企業が割って入り、買収したり類似サービスを始めて市場を奪ってしまう。韓国ではよくある話だ。

しかも資金の流れを確認すると、あるはずの金が消えていた。共同経営者が裏で投資金を抜いていたのだ。

そこで彼は腹をくくり、果敢にもカカオやTMON（韓国の大手EC企業）などに、「うちの営業力とデータベースを買ってくれ」と持ち込んだのだ。

結果的にカカオへ1億ウォン（約1,060万円）で売却成功したが、その金は社員の給料と投資家への返済に消え、手元に残ったのは1,500万ウォン（約160万円）程度。20代半ばにして、4億ウォン（約4,200万円）近い借金を抱える身となった。

「韓国では共同経営者に金を持ち逃げされたり、騙されるのはよくあることなんです」

営業から“歌い手”、そしてホスト転身

7年近くかけて彼はその借金を返すことになるが、まさに茨の道だった。

クレジットカードの路上営業をして1年でチーム長にまでのし上がるも、国がオフライン対面のカード営業を禁止したため失職。

彼女の家に転がり込み、飲食店で働く日々を送ったが時給の仕事では追いつかないため、客に頼まれて歌を歌い、チップをもらうようになった。

日によっては1日100万ウォン（約10万6,000円）稼ぐこともあった。さらに、カラオケバーのような場所で「DJ」と呼ばれる、実際には歌を歌って場を盛り上げる役も務めた。そのうち、座って話すだけで大金を稼ぐホストたちを見て、「自分にもできるかな」と思うようになった。そうしてホストに転身し、最初は江南、その後は弘大で働くようになった。

そこでもキムさんは初日から波乱万丈だった。

「信じられないほど美しい容姿の」女性客に指名され、酔いつぶれた彼女をホテルに休ませて店を出た。すると、すぐに電話がかかってきた。

「あなたに興味があるの」

そこから交際が始まったが、女性は江南では有名なルームサロン嬢で、稼いでいた一方、酒が入ると人格が変わったように暴れる癖があった。

ある日は、キムさんが彼女の友人に丁寧に挨拶したことに腹を立て、顔に水を浴びせ、ついには店のテレビにグラスを投げつけ破壊した。親の影響で暴力的な人間が極端に苦手だったキムさんは限界を迎え、関係は1か月で破綻した。

美しいものに手を伸ばしても、背後には壊れた家庭の影が追いかけてくる。親を嫌いながらも、親と似たような人に惹かれ、傷つけられる。虐待の影はいつまでも付き纏った。

借金のため“援助交際”

ホストのほかにも、飲食の現場で皿洗い、接客、キャッシャー、マネージャー、店長まで一通り経験し、自分の店を出すまでになった。ウイスキーやワインも出し、女性客も気軽に来られる雰囲気のバーだった。

だがこれもまた、共同経営者の裏切りに遭う。パートナーは料理の腕はあるが、売り上げを全部使ってしまうタイプで、給料も精算も滞るようになり、結局閉店した。

「また詐欺に遭ったようなものだった」と彼は言う。

その後は店のマネジメントに近い仕事もしたが、酒を飲み、歌を歌い、人に気を使う生活に身体が悲鳴を上げ、1か月ほど入院もした。

そんなさなか、彼の事情を知る保険会社の女性支店長から「1か月だけ付き合ってほしい」と言われ、5,000万ウォン（約530万円）を受け取ったこともある。彼は「借金を返したい一心で1か月だけ“援助交際”し、きれいに別れた」という。

およそ7年かけて借金を返し終えた後は反動で、ほとんど家にこもるような鬱状態にも陥った。出前を取り、映画を見て、テレビを見て、何もない時間を過ごした。

1年後、ようやく重い腰を上げて始めた携帯電話販売の仕事でも、また詐欺に遭った。営業成績最下位の支店をキムさんの力で上位まで引き上げたが、社長が裏で名義盗用による不正契約をしていたのだ。社長は逮捕され、キムさん自身も捜査対象になったが、何も知らなかったため無罪放免となった。

「人よりも状況を信じる」が…家族との完全なる決別

アプリ、飲食、携帯電話の販売……節目ごとに、信じた相手に幾度となく欺かれた結果、彼が辿り着いた境地がある。

「他人を信じることと、好くことは違う。僕は人よりも状況を信じるんです」

いま何が起きているか。この状況に、その人間を入れても大丈夫か。相手が嘘をついていると気づいても、その嘘をわざわざ暴くことに意味がなければ黙ってやり過ごす。人間性に期待しない代わりに、自分の判断と環境の読みを信じる。これは達観というより、傷つきすぎた人間が編み出した生存マニュアルのようなものかもしれない。

そんな彼でも、再び人の絆を求めてしまうことがあった。コロナ禍で母から「会いたい」と泣きながら連絡が来たときだ。

「ようやく家族らしくなれるのではないか」との淡い期待から、ソウルの住居を引き払って釜山へ向かった。だが呼ばれた理由は、自分に会いたかったからではなく、母が父の暴力を恐れ、キムさんをその盾にしたかっただけだった。

両親はビリヤード場を経営しており、一応手伝ったがコロナ下では手も足も出ず、またしても巻き込まれただけで終わった。その後、ソウルの知人に「1,000万ウォン（約106万円）貸すから上がってこい」と声をかけられ、彼はソウルへ戻り、不動産仲介の仕事を始めた。

そんな中とうとう、親との完全なる決別をしたのは2024年8月。彼のもとへ、母から「2億ウォン（約2,100万円）貸してほしい」という連絡が入った。

奇しくも、彼の当時の全財産とぴたりと一致していた。もし渡さなければ、家は競売にかけられるという。悩んだ末、その2億ウォンをキムさんはすべて渡した。車も売り、現金はほとんど残らなかった。

「親孝行なんかじゃありません。返さなくていいから、その代わりもう二度と連絡してくるなと伝えました」

戒厳令でゼロからのスタート

それでもなお、「むしろ冷酷だったのは僕のほう」と自責する姿が痛々しく見えた。しかも不幸はそれで終わらない。2024年12月のことだ。

「尹錫悦元大統領の戒厳令騒動が起きて、契約が全部飛んだんです」

親に全財産を渡した直後、戒厳令により外国人投資家が逃げた影響で国内株や不動産市場が大きく暴落し、仕事の売り上げは半分どころか、それ以上落ち込んだ。再びゼロからのスタートを余儀なくされたキムさんだが、挑戦はもう沢山だと話す。

「ずっと挑戦ばかりしてきたから、そろそろ終わりにしたいです。家を飛び出すのも挑戦、未成年で仕事を見つけるのも挑戦、起業も、借金返済も、店を持つのも全部挑戦だった」

彼の人生を単純な“ど根性物語”などとまとめることはできない。キムさんは人一倍優れた能力を持ちながらも、それが環境要因や生育環境の影響により生かされるチャンスを失っているからだ。

キムさんの切なる願い

そんなキムさんの今の願いは、意外なほど素朴だ。

「僕が求めているのは、派手な逆転劇などではないんです。毎月きちんと給料が出て、生活が崩れず、普通に家庭を持ち、普通の幸せを得たい。ただそれだけです。そしてもし子どもができたら、絶対に自分と同じ目には遭わせたくないです。子どもが失敗しても、たとえ刑務所に入るようなことがあっても、親は子どもの味方で、いつでも頼れる柱であるべきです。自分の親がそうではなかった分、自分がそういう存在になりたい」

格差や家庭環境にかかわらず、努力が普通に報われる人生でありたい。日本においても他人事ではないはずだ。

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キムさんの人生は、12歳で家を出た日から大きく変わった。記事前編では、江南で育った少年が家庭を離れ、働きながら住まいを転々とするまでを紹介している。

安宿緑

東京都生まれ。ライター、編集者。東京・小平市の朝鮮大学校を卒業後、米国系の大学院を修了。朝鮮青年同盟中央委員退任後に日本のメディアで活動を始める。2010年、北朝鮮の携帯電話画面を世界初報道、扶桑社『週刊SPA!』で担当した特集が金正男氏に読まれ「面白いね」とコメントされる。朝鮮半島と日本間の政治や民族問題に疲れ、その狭間にある人間模様と心の動きに主眼を置く。韓国心理学会正会員、米国心理学修士。著書に『実録・北の三叉路』（双葉社）。

デイリー新潮編集部