【前後編の前編／後編を読む】「韓国ではよくあること…」起業パートナーに裏切られ20代で借金4億ウォン 全財産を渡して母と絶縁した30代韓国人男性が望む「普通の幸せ」

教育熱の高さがしばしば話題になる韓国だが、受験だけでなく、就職や住まいをめぐっても競争の激しい環境とされる。そうした社会で、支えとなるはずの家庭に居場所を見いだせなかった若者は、どこへ押し出されるのか。12歳で家を出て、路上生活、借金、夜の街をくぐり抜けてきた韓国人男性の半生をライターの安宿緑さんが取材した。

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【写真】取材に応じてくれたキム・チソンさん（仮名） ほか

韓国ソウル・江南で育ったと聞けば、多くの人は裕福な家庭を思い浮かべるはずだ。キム・チソンさん（37、仮名）もまた、外から見ればそういう子どもだった。

キムさんは中学1年生の夏に家出。マンションの屋上へ続く通路で寝たことも…

だが彼は12歳で家を飛び出した。当時、ポケットに入っていたのは5,000ウォン、日本円にして500円ほどだけだった。

1988年に釜山で生まれたキムさんは、ソウルでルームサロンを経営していた両親と離され、5歳まで祖父母に育てられた。ルームサロンとは、女性従業員が同席する個室型の高級酒場を指す。

「記憶の中で、母という存在が登場したのは5歳のときです」

母に連れられてソウルへ移り、江南での暮らしが始まったが、最初からしっくりくるはずもなかった。祖父母に育てられた子どもが、いきなり一緒に暮らすようになった親に情を持てるわけではない。

中学に入っても、傍から見れば暮らし向きは良かった。親は夜の仕事を続けていたためある程度の財力があり、家も新築の3LDKでそれなりに恵まれた家庭に見えた。江南区の中でも、キムさんが住んだのは盤浦洞（パンポドン）という地区で、同級生たちも国会議員や大企業の社長の子どもばかりであった。

だが、家の中で幸福を感じたことはほとんどなかった。むしろ、小遣いを十分にもらえるわけでもなく、友人たちよりひどい暮らしをしている感覚のほうが強かったという。

暴力をふるう父、酒に溺れる母

両親はともにルームサロン勤めで、母は店を実質的に切り盛りしていた。一方で父は定職がなく、ヤクザまがいのような存在だったという。

「父は江南では名の知られた男でしたが、金を持っているわけではなく、暴力ばかりが目立つ人間でした。正直、『死んでほしい』というより『殺したい』と思いました」

稼がないことは問題ではなく、ただ、まともな人間でいてほしかった。しかし、話しかければ殴られるため、学校でお金が必要になっても言い出せない。

そして母は酒に溺れ、夫婦喧嘩が絶えなかった。母に連れられ、父の浮気相手を探しに行くような場面に付き合わされることもあった。両親はつねに怒鳴り、殴り合い、キムさんにとって家は安心して戻れない危険地帯になっていた。そのため、小学校を卒業するまで、自宅と、ソウルに出てきて伯父の家で暮らしていた祖父母のもとを行ったり来たりした。

友人は「虐待じゃないか」

学校が終わって塾まで済ませて帰っても、家には誰もいない。つらいことや悔しいことがあっても話す相手はいない。そのくせ親が口にするのは「勉強しろ」だけだった。

とはいえキムさんは勉強ができなかったわけではなく、特に数学と英語が得意だった。だが、褒められた記憶は薄い。

「自分が勉強する機械みたいに感じました」

成績だけ求められ、感情の置き場がない子どもは、自分の価値を点数でしか測れなくなる。しかも彼には、その点数を取りに行くための環境すらなかった。家では安心できず、外では周囲の富裕層の同級生たちと比較される。土俵が違うのに、同じレースで競走することを強制される日々だった。

だが、子どもは与えられた現実を普通だと思い込むしかない。キムさんが小学校の運動会で指をひどく痛め、深夜に友人に支えられて帰宅したときのことだ。母は電話にも出なかったため、ようやく事情を伝えると、寝ているところを起こされたことに腹を立て彼の頬を叩いた。そばにいた友人は泣きながら「これは虐待じゃないか」と言ったが、当時の彼は「親ってみんな子どもを殴るものじゃないのか？」と返したという。

「当時は、それが当たり前だと思っていたんです」

中1で家出、マンションの通路に寝泊まり

「このままこの家にいたら、死ぬ」そう思って中学1年の夏、キムさんはとうとう家を出た。

持ち出したのは、小さなバッグに詰めたジーンズ1本、白いTシャツ2枚だけ。最初は友人の家にも転がり込んだが、いつまでもいられるわけではない。そこで彼が寝床にしたのが、マンションの屋上へ続く階段の上、屋上ドアの手前にある細い通路のようなスペースだった。

韓国のマンションには、人がわざわざ上がってこない死角があることが多い。彼はそこで、1か月ほど身体を丸めて寝た。足を伸ばすこともできない。深夜は冷え、警備員に見つかるかもしれない。それでも、そこしか居場所がなかった。

最もキツかったのは、寝ることだったという。

虐待がもとで幼いころからパニック障害があり、小さな音でも目が覚める。一度起きると、もう眠れない。親が深夜に帰ってきては喧嘩し、物を投げ、寝ている彼を起こして殴るような家だったため、身体が常に警戒モードに入っていたのだ。

「屋上ではエレベーターの振動、明け方のドアの開閉音、誰かの気配で何度も飛び起きました。食べられないことより、眠れないことのほうがきつかった」

12歳で1日12時間労働、サウナで寝泊まり

食い繋ぐために、12歳で働き始めた。

最初の職場は、高速バスターミナルの中にあるキンパ屋。キンパやトンカツを売る大衆食堂で、1日12時間働いた。店主にはもちろん、親の許可を得ていると嘘をついた。当時は今ほど厳格な身元確認がなく、店側も見て見ぬふりをしたのだろう。

「顔を見れば、食べるために働かざるをえない子どもだと、店主もわかったはずですけどね」

週給は7万から8万ウォン（約7,400〜8,500円）ほど。学校へは行かず、まずは働いた。

最初のころは、サウナやチムジルバンのような安く眠れる場所で夜をしのいだ。服は高速ターミナル市場で安物を買い、洗いながら着回した。だが、子どもが一人でそんな場所にいると目立つ。怪しまれて通報され、警察に追われたこともあった。

警察は当然、親の元に戻そうとしたが、「大人は自分の話をきちんと聞かないし、信じてくれないと思っていたため逃げました」という。

休憩時間のない12時間労働の合間には、トイレの個室に入り、便座のふたを閉めてその上に座り10分でも20分でも仮眠を取った。トイレが休憩室の代わりだった。

3か月ほど働き、やがて30万ウォン（約3万2,000円）を貯めると、その金でコシウォン（廉価の学習用個室）を借りた。ようやく自分の部屋と呼べる空間を手に入れたが、そこでも長居はできなかった。未成年が一人で長くいると怪しまれるからだ。



そこで、顔なじみの不良グループの兄貴分に「もっと安い部屋はないか」と聞き、食事つきで月28万ウォン（約3万円）の部屋に移るなど、転々としながら暮らした。

コンビニ、接客、いろいろなバイトをし、中3になる頃にはオートバイで走り回る連中とつるみ、酒もタバコも喧嘩も当たり前になっていた。

そして両親からは相変わらず自分を探す気配もなく、連絡もなかった。

それでも中学は卒業しなければならないと思い、一度だけ家へ戻ったが、生活は2か月で破綻した。以前と何一つ変わらない家庭の状況に「もはや家族ではない」と決別を決めた。

完全に出ていくと告げたとき、父はなぜか泣いていたという。

さらに「人生で一番悲しかった出来事」が…

その後、ソウルに上京して伯父一家とともに暮らしていた祖父母を頼った。

彼を赤ん坊の頃から面倒を見てくれていた祖父母は、最後まで彼を自分の子どものように扱ってくれたという。伯父は高校の教頭、伯母は大企業の役員で、子どもも多く、もとの家庭とはまるで空気が違った。

「気を遣い、迷惑をかけないようにと身を縮めていましたが、それでも祖父母だけは無条件に受け入れてくれました」

高校では再びバイトと学業の二重生活を送り、ガソリンスタンドで住み込みで働いたり、雑誌のモデルの仕事もした。大人の世界がどう動いているのかを知ったのもこの時期だ。こうした仕事の積み重ねが、のちに夜の店でも、飲食でも、営業でも生きることになる。

彼にとって最も大きな喪失は、18歳で祖父を、19歳で祖母を立て続けに亡くしたことだった。

「二人には、親に頼らず立派に生きている姿を見せたかった。三日三晩、泣き続けました。間違いなく、人生で一番悲しかった出来事です」

そして皮肉にも、そこで初めて「親が死んだときの悲しさも、たぶんこういうものなんだろう」と思ったという。本当の意味で親に近かったのは、両親ではなく祖父母のほうだったからだ。キムさんは今でも納骨堂に通い、祖父母に挨拶をしているという。

乗り越えられなかった「壁」

結局、アルバイトと学校の両立は難しく高校を中退したキムさん。その後、高校検定試験で高校卒業資格を取り大学にも受かったが、惜しくもまた1年の1学期だけで辞めざるを得なくなった。“リソースの壁”を乗り越えられなかったのだ。

彼の周囲は、中流から富裕層ばかり。1日24時間のうち3、4時間を除いて全て勉強に使えるような子どもたちだった。一方でキムさんは学業と友人付き合いに加え食い扶持まで考えなければならない。勝負にならない。

「勉強だけで生き残るのは不可能だったんです」

バンドもやったが、同じ音楽でも裕福な家の子どもにとっては遊びで、自分にとっては現実逃避と生存戦略の混ざったものだった。そこには埋めがたい距離があった。

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記事後編では、家庭を離れたキムさんを待っていた裏切りと借金、夜の街での日々、そして親との最後の決別について紹介している。

安宿緑

東京都生まれ。ライター、編集者。東京・小平市の朝鮮大学校を卒業後、米国系の大学院を修了。朝鮮青年同盟中央委員退任後に日本のメディアで活動を始める。2010年、北朝鮮の携帯電話画面を世界初報道、扶桑社『週刊SPA!』で担当した特集が金正男氏に読まれ「面白いね」とコメントされる。朝鮮半島と日本間の政治や民族問題に疲れ、その狭間にある人間模様と心の動きに主眼を置く。韓国心理学会正会員、米国心理学修士。著書に『実録・北の三叉路』（双葉社）。

デイリー新潮編集部