2児の父・山本圭壱、1歳長女が初めてのプロ野球観戦 カープユニでほほ笑ましい親子ショット公開「2人とも仲良しで可愛い」「めちゃくちゃ楽しんでる」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）が11日、自身のインスタグラムを更新。長女・にこりちゃん（1）のプロ野球観戦デビューを報告し、埼玉・ベルーナドームにて親子で観戦するほほ笑ましい様子を動画で公開した。
【動画】「2人とも仲良しで可愛い」長女の“カープガール”デビューを報告した山本圭壱
投稿では、「にこりさん初プロ野球観戦でございます 何卒よろしくお願いいたします」とのコメントとともに、1本の動画を公開。「娘と初めてのプロ野球観戦」と題し、試合前にグルメや球場内の施設を楽しむ様子や、試合中に妻の西野未姫（27）とテレビ電話で通話する様子などがとらえられている。
山本が応援しているカープは残念ながら敗戦したとのことだが、「勝っても負けてもにっこにこ」と満足な観戦を過ごしたことを伝えた。
この投稿にファンからは「カープ女子のにこりちゃん可愛すぎる」「にこちゃんの可愛い笑顔見てたら勝ち負けどうでも良くなった」「にこちゃん、めちゃくちゃ楽しんでるじゃないですかー」「めちゃくちゃいいパパ」「2人とも仲良しで可愛い」などのコメントが寄せられている。
山本と西野は2022年11月に結婚を発表。24年10月に第1子・にこりちゃん、今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くん（がんば）が誕生した。
【動画】「2人とも仲良しで可愛い」長女の“カープガール”デビューを報告した山本圭壱
投稿では、「にこりさん初プロ野球観戦でございます 何卒よろしくお願いいたします」とのコメントとともに、1本の動画を公開。「娘と初めてのプロ野球観戦」と題し、試合前にグルメや球場内の施設を楽しむ様子や、試合中に妻の西野未姫（27）とテレビ電話で通話する様子などがとらえられている。
この投稿にファンからは「カープ女子のにこりちゃん可愛すぎる」「にこちゃんの可愛い笑顔見てたら勝ち負けどうでも良くなった」「にこちゃん、めちゃくちゃ楽しんでるじゃないですかー」「めちゃくちゃいいパパ」「2人とも仲良しで可愛い」などのコメントが寄せられている。
山本と西野は2022年11月に結婚を発表。24年10月に第1子・にこりちゃん、今年5月8日に第2子となる長男・頑馬くん（がんば）が誕生した。