メディカルドック監修医が膵臓がんの初期症状・原因などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「膵臓がん」を発症するとどんな「下痢」を催す？初期症状も医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

「膵臓がん」とは？

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

膵臓は胃の後ろにある長さ約20cmの臓器で、消化酵素とホルモンを分泌する重要な役割を担っています。膵臓がんは、この膵臓にできる悪性腫瘍です。早期発見が難しく、進行すると黄疸や腹痛、背中の痛みなどを引き起こします。

膵臓がんの前兆となる初期症状

黄疸

膵頭部にがんができると、胆管が圧迫され、胆汁の流れが悪くなります。その結果、ビリルビンという黄色い色素が血液中に増加し、皮膚や白目が黄色くなる黄疸が起こります。黄疸が起こった場合はすぐに消化器科や総合病院を受診しましょう。

食欲不振・体重減少

膵臓がんが進行すると、消化吸収機能が低下し、食欲不振や体重減少が起こることがあります。食欲不振や体重減少の原因が思い当たらない場合は、早めに内科を受診しましょう。

倦怠感

膵臓がんになると、体力低下や貧血の進行などにより倦怠感を覚えやすくなります。倦怠感の症状がある場合は内科を受診しましょう。

膵臓がんの主な原因

ここでは膵臓がんの危険因子について解説いたします。

喫煙

喫煙は膵臓がんの最も大きなリスク要因の一つです。日本人を対象とした研究で喫煙者は非喫煙者に比べて、膵臓がんになるリスクが1.7～1.8倍程度高くなるといわれています。[1] 喫煙量に相関してリスクは増加する傾向があります。

飲酒

１日アルコール摂取量が24-50g以上の大酒家では1.1～1.3倍膵臓がんのリスクが高くなるとされています。お酒は適量にとどめましょう。

肥満

body mass index(BMI)：≧30kg/㎥で膵臓がんのリスクが1.3～1.4倍と報告されています。BMIと相関してリスクが上がる傾向があるので、肥満のある方は減量を心がけましょう。

糖尿病

糖尿病の人は、膵臓がんになるリスクが1.7～1.9倍高くなるといわれています。特に糖尿病発症１年未満ではリスクが高いため、健康診断などで血糖値の指摘を初めて受けたら糖尿病内科を受診しましょう。

慢性膵炎

慢性膵炎は、膵臓に慢性的に炎症が続く病気です。慢性膵炎の人は、膵臓がんになるリスクが13.3～16.2倍高くなると言われています。膵臓がんにならないためにも飲酒を減らして慢性膵炎を予防しましょう。

遺伝

膵臓がんの約5～10％は、遺伝が関係しているといわれています。家族に膵臓がんになった人がいる場合は、リスクが高くなる可能性があります。家族性に膵臓がんの家系の場合はさらに高いリスクがありますので、濃厚な膵臓がんの家族歴のある方は遺伝子パネル検査なども検討されますので、消化器科の医師にご相談ください。

「膵臓がんの下痢」についてよくある質問

ここまで膵臓がんの下痢などを紹介しました。ここでは「膵臓がんの下痢」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

膵臓が悪くなると、便にどんな特徴が現れますか？

齋藤 雄佑 医師

前述の通り、膵臓が悪くなると、消化吸収機能が低下し、便に様々な変化が現れることがあります。特徴的なものは脂肪便で便に脂肪が混ざり、白っぽく、光沢があり、水に浮くような便になります。また消化不良により下痢になることがあります。これらの症状は、膵臓がん以外にもさまざまな原因で起こる可能性があります。気になる症状がある場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な検査を受けるようにしましょう。

編集部まとめ 膵臓がんの症状を疑ったら、早めに消化器内科を受診しよう！

この記事では、膵臓がんの下痢の特徴やその他の初期症状、原因、検査法、治療法などについて解説しました。膵臓がんは早期発見が難しいがんですが、下痢などの症状に気づくことで早期発見・治療につながる可能性があります。気になる症状がある場合は、早めに消化器内科を受診しましょう。

「膵臓がん」と関連する病気

「膵臓がん」と関連する病気は7個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器科の病気

胆道がん

十二指腸がん慢性膵炎

膵嚢胞性疾患

胆管結石

膵炎

内分泌科の病気

糖尿病

膵臓がんと似たような症状がみられる病気、膵臓がんを合併しやすい病気を挙げました。これらの病気がある方では、膵臓がんの発症に気をつけましょう。膵臓がんは初期では症状が出にくい病気です。このため、気になる症状がある場合には主治医と相談したり、消化器内科を受診して相談すると良いでしょう。

「膵臓がん」と関連する症状

「膵臓がん」と関連している、似ている症状は7個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

黄疸

体重減少

食欲不振

貧血

倦怠感

心窩部痛

下痢

膵臓がんでは初期では症状が分かりづらいです。しかし、初期で早めに病気を見つけるためにも気になる症状がある場合には消化器内科を受診して相談してみることが大切です。

参考文献

膵臓がん（がん情報サービス）

喫煙の膵がんリスク（国立がん研究センター）