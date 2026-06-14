『キューティ・ブロンド』前日譚ドラマ『エル』7・1配信決定 高校時代のエル・ウッズ描く、シーズン2製作も決定
映画『キューティ・ブロンド』の前日譚を描くPrime Originalドラマ『エル』（全8話）が、動画配信サービス「Prime Video」で7月1日より独占配信される。配信開始前ながらシーズン2の製作も決定している注目作だ。
【動画】Prime Originalドラマ『エル』本予告
本作は、2001年公開の大ヒット映画『キューティ・ブロンド』で主人公エル・ウッズを演じたリース・ウィザースプーンが製作総指揮を務める新シリーズ。物語の舞台は1995年で、後にハーバード大学へ進学する前の高校時代のエルを描く。Amazon MGMスタジオとハロー・サンシャインの共同制作作品となる。
複雑な人間関係や禁断の恋、そして少々奇抜なファッションとともに高校生活を送るエル。そんな日々のなか、エルは家族を心の支えとし、とりわけ母親との絆を深めていく。どんな困難も、互いに支え合うことで乗り越えられることを学んでいく姿を通して、後にハーバード大学の“場違いな存在”として、多くの人々から愛される“エル・ウッズ”がどのように形作られたのかが明かされる。
ウィザースプーンは「世界中の皆さんが初めてエル・ウッズに出会ってから25年。今回、彼女がどのようにして私たちが愛してやまない“誰にも止められない存在”になったのか、その物語をお届けできることを夢のように感じています」とコメント。「優しさ」「ありのままの自分でいること」「自分を信じること」といったテーマが、オリジナル映画のファンだけでなく新たな視聴者にも響く作品になるとの自信をのぞかせた。
主人公エル・ウッズ役には、オーディションで抜てきされたレクシー・ミネトリーを起用。ウィザースプーンは「彼女がエルという素晴らしいキャラクターを演じる姿を見守ることは、私のキャリアの中でも特に大きな喜びの一つでした」と太鼓判を押す。
母エヴァ役はジューン・ダイアン・ラファエル（『グレイス＆フランキー』）、父ワイアット役はトム・エヴェレット・スコット（『13の理由』、『私たちの青い夏』）。
そのほか、ジェイコブ・モスコヴィッツ、ガブリエル・ポリカーノ、チャンドラー・キニー、ザック・ルッカー、エイミー・ピエッツらが出演。ブラッド・ハーダー、クロエ・ヴェッパー、ダニエル・チャンド、デヴィッド・バーカ、ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークらも複数エピソードに登場する。
Amazon MGMスタジオのグローバルテレビジョン部門責任者ピーター・フリードランダーは、「『エル』は、エル・ウッズを長年にわたり愛されるカルチャーアイコンへと押し上げた“強い信念”“自信”“前向きな姿勢”を受け継ぎながら、新鮮で心に響く成長物語を届ける作品」と説明。シーズン2製作決定についても、「シリーズのクリエイティブビジョンと制作チームへの大きな信頼の表れ」と語った。
企画・制作は『High School（原題）』『インセキュア』のローラ・キットレルが担当。キットレルと『ヴァンパイア・ダイアリーズ』『バットウーマン』のキャロライン・ドリースが共同ショーランナー兼製作総指揮を務める。
ウィザースプーン、第1話・第2話の監督を担当したジェイソン・ムーア（『ピッチ・パーフェクト』）のほか、ローレン・ノイシュタッター（『ザ・モーニングショー』）、アマンダ・ブラウン氏（『キューティ・ブロンド』著者）、マーク・プラット（『ウィキッド 永遠の約束』、『ラ・ラ・ランド』）、ブラッド・バン・アラゴン（『イエロージャケッツ』）も製作総指揮として参加。ジュリア・ブラウネル（『THIS IS US/ディス・イズ・アス』）とイーライ・ウィルソン・ペルトン（『ブリジャートン家』）も共同製作総指揮として名を連ねる。
本作は、Amazonプライム特典対象作品。プライム会員は追加料金なしで視聴できる。
【動画】Prime Originalドラマ『エル』本予告
本作は、2001年公開の大ヒット映画『キューティ・ブロンド』で主人公エル・ウッズを演じたリース・ウィザースプーンが製作総指揮を務める新シリーズ。物語の舞台は1995年で、後にハーバード大学へ進学する前の高校時代のエルを描く。Amazon MGMスタジオとハロー・サンシャインの共同制作作品となる。
ウィザースプーンは「世界中の皆さんが初めてエル・ウッズに出会ってから25年。今回、彼女がどのようにして私たちが愛してやまない“誰にも止められない存在”になったのか、その物語をお届けできることを夢のように感じています」とコメント。「優しさ」「ありのままの自分でいること」「自分を信じること」といったテーマが、オリジナル映画のファンだけでなく新たな視聴者にも響く作品になるとの自信をのぞかせた。
主人公エル・ウッズ役には、オーディションで抜てきされたレクシー・ミネトリーを起用。ウィザースプーンは「彼女がエルという素晴らしいキャラクターを演じる姿を見守ることは、私のキャリアの中でも特に大きな喜びの一つでした」と太鼓判を押す。
母エヴァ役はジューン・ダイアン・ラファエル（『グレイス＆フランキー』）、父ワイアット役はトム・エヴェレット・スコット（『13の理由』、『私たちの青い夏』）。
そのほか、ジェイコブ・モスコヴィッツ、ガブリエル・ポリカーノ、チャンドラー・キニー、ザック・ルッカー、エイミー・ピエッツらが出演。ブラッド・ハーダー、クロエ・ヴェッパー、ダニエル・チャンド、デヴィッド・バーカ、ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークらも複数エピソードに登場する。
Amazon MGMスタジオのグローバルテレビジョン部門責任者ピーター・フリードランダーは、「『エル』は、エル・ウッズを長年にわたり愛されるカルチャーアイコンへと押し上げた“強い信念”“自信”“前向きな姿勢”を受け継ぎながら、新鮮で心に響く成長物語を届ける作品」と説明。シーズン2製作決定についても、「シリーズのクリエイティブビジョンと制作チームへの大きな信頼の表れ」と語った。
企画・制作は『High School（原題）』『インセキュア』のローラ・キットレルが担当。キットレルと『ヴァンパイア・ダイアリーズ』『バットウーマン』のキャロライン・ドリースが共同ショーランナー兼製作総指揮を務める。
ウィザースプーン、第1話・第2話の監督を担当したジェイソン・ムーア（『ピッチ・パーフェクト』）のほか、ローレン・ノイシュタッター（『ザ・モーニングショー』）、アマンダ・ブラウン氏（『キューティ・ブロンド』著者）、マーク・プラット（『ウィキッド 永遠の約束』、『ラ・ラ・ランド』）、ブラッド・バン・アラゴン（『イエロージャケッツ』）も製作総指揮として参加。ジュリア・ブラウネル（『THIS IS US/ディス・イズ・アス』）とイーライ・ウィルソン・ペルトン（『ブリジャートン家』）も共同製作総指揮として名を連ねる。
本作は、Amazonプライム特典対象作品。プライム会員は追加料金なしで視聴できる。