◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人2-1西武（6月13日、ベルーナドーム）

2-1で迎えた8回のマウンドにあがった巨人の大勢投手。6日ぶりの登板と、少し間隔が空きましたが、「いい調整ができていた」と語った通り、西武・渡部聖弥選手から3人を空振り三振で仕留めました。

この日は足元が少し気になっていたという大勢投手。前日の竹丸和幸投手も「マウンドが合わない感じだった」と話していましたが、東京ドームと少し違って、傾斜があまりなかったそう。「前足がつくのが気持ち悪かったんですけど、ネガティブになりすぎず、どうしたらいいかを考えながら投げていました」と前向きにどう解決していくか、どうマウンドに合わせていくか、考えながら投げていたと明かしました。

また、ここにきてフォークの調子が上がってきたことも、プラス材料だったようで、キャッチャーからのサインもフォークが増えてきて、「信頼してもらっている」と感じているそうです。そのフォークは実はシーズン前にこの日の先発、ウィットリー投手から教えてもらったものだとか。「ウィットリーのおかげです」とデイゲームに向けて、早々に球場を後にしました。