ＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」の演奏などで知られるヴァイオリニストの竜馬が１４日、ＳＮＳを更新し、サッカー日本代表の森保一監督へ向けて制作した世界に１枚だけの特製ＣＤを直接手渡したことを報告した。

２人の出会いは２０２３年８月、佐賀県で行われた森保監督の講演会。オープニングアクトを務めた竜馬に対し、監督は「『龍馬伝』は試合前に必ず聴く１０曲のリストに入っている」と告白。その場で竜馬が同曲の演奏を披露すると、監督は目に涙を浮かべ「音楽はやっぱり凄い」と感銘を受けたという。

その後、２４年３月にＪＦＡ夢フィールドで対話した際、森保監督が語った「フットボールで世界と闘い勝つことで、日本人も凄いんだという誇りを伝えたい」という熱い想いに竜馬が共鳴。監督の挑戦や苦悩、栄光の軌跡を一曲の音楽として表現したのが、新曲「その先へ」だ。

今回、竜馬は再び夢フィールドを訪れ、監督の前で「その先へ」を生演奏。さらに、同曲や「龍馬伝」を含む渾身の１２曲を収録した、一般リリース予定のない“世界でたった１枚”の特製アルバムを監督に贈呈した。

演奏を聴いた森保監督は「歌詞がなくても熱くなる。今からやろうぜ！とパッションが沸き上がってくる」と最大級の感謝を伝えた。

竜馬は「いよいよ始まるＷ杯。日本一丸となり、その先へ！！」と、勝負の舞台へ向かう森保ジャパンへ熱いエールを送っている。