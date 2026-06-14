6月12日、女優の中村玉緒さんが肺炎のため86歳で亡くなったことを所属事務所の長良プロダクションが発表した。

生前、女優として数多くの名作映画やドラマに出演しただけでなく、90年代に入ってからは持ち前の天然なキャラクターを活かしてバラエティ番組でも大活躍した玉緒さん。これまで関わった著名人たちから追悼の言葉が次々と寄せられるなか、バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』（TBS系）で長年共演していたタレントの関根勤（72）も12日にXでこう綴った。

《玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です。玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました。旦那さんの勝新太郎さんをはじめ昭和の名優さん達のエピソードを聞くのが好きでした。とても寂しいです。ご冥福をお祈りいたします。》

そんな関根は過去に、自身のYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で’23年5月に公開した動画のなかで、中村さんの魅力にあふれるエピソードを語っている。

動画内で、関根は「中村玉緒さんはパチンコが大好きなんですよ。100円玉をね、何十枚もこんな袋に入れて持ってるんですよ」と話し始め、ある時、ロケバスに乗っていたら、周辺に詳しくないはずの玉緒さんが「ここはあれですね、なんとかですね」と、周囲のことをよく知っていたことを明かした。関根が「なんでそんなに詳しいんですか」と聞くと、玉緒さんは「あそこのパチンコ屋よく行くんです。ここのパチンコ屋も行きます」と返したという。

実は大のパチンコ好きとして知られる中村さん。’22年7月に投稿した自身のInstagramでの生前最後となった投稿でも《私はねお陰さんで、元気にお仕事もさせてもろてますのでね、今度は長良事務所のページを見てもろたら、私や私以外にも色んな方の載ってますので、そちらで応援してほしいと思います。パチンコのユーチューブも。1つ、私の方のユーチューブも上がると聞いてます。ちょこちょこのぞいてくださいね》とファンへのメッセージとともにパチンコ愛を綴っていた。

また、同動画のなかで関根は中村さんと明石家さんまさんとのエピソードも語っている。『さんまのスーパーからくりTV』で、かわいいペットの話になった際に、さんまや関根たちに、玉緒さんが「うちのワンちゃんが可愛くてね。もう息子娘より可愛いんですよ」と自身のペットへの愛を語っていたという。そこで、さんまが「何て名前なんですか」と聞くと、「忘れました…」と玉緒さんが返し、関根はそのチャーミングな天然ぶりにひっくり返ったことを明かしていた。

飾らない人柄で多くの人々に愛されてきた中村さん。これからもその姿は多くの人の心の中に残り続けることだろう。