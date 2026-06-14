6月11日に、『FRUITS ZIPPER』の櫻井優衣（26）が自身のInstagramを更新。そこで披露した姿にネットがザワついていて――。

『FRUITS ZIPPER』は2022年に結成された7人組女性アイドルグループ。2023年には第65回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞し、2025年には『第76回NHK紅白歌合戦』にも出場するなど高い人気を誇る。

メンバーの1人である櫻井は、2025年にソロメジャーデビュー。6月10日には新曲『夏いぞん』の配信がスタートした。

今回ネットを騒がせたのは、日本と韓国を中心としたアジア各国の音楽・ファッション・カルチャーを世界へ発信する国際的文化交流イベント『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』出演時のショット7枚。《ダークな感じ》というコメントを添えてアップされた写真には、光沢のあるブラックのボリュームトップスと美脚をさらけ出した大胆ショートパンツ姿の櫻井が。クールなセットアップコーデに合わせてメイクもコメント通りダーク系に仕上げており、普段のキュートなアイドル姿とは全く異なる印象だ。

櫻井が見せた新しい一面に、Instagramのコメント欄やXでは

《スタイルもビジュも神すぎる》

《アイドルゆいちゃんと違う魅力》

《普段と違う雰囲気でとってもかっこいいし着こなしてるゆいちゃんすごすぎる》

《いつものふわふわ可愛いゆいちゃんとは違って、どこか凛として大人っぽくてかっこいい姿が素敵です》

《めっちゃ綺麗やし可愛いすぎるしスタイル良すぎやし美脚すぎる！足長》

など称賛の声が続出した。

一方で一部のファンからは《流石にこれは微妙ちゃうか》《えぇこれは流石に似合わなくない〜？》《らしくない》といった困惑の声も。

「櫻井さんは『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』の2日目におこなわれた『ASIA CULTURE COLLECTION』に登場。2007年に設立された韓国のウィメンズウェアブランド『SAINT MILL』のステージでランウェイを歩きました。この際、櫻井さんはダークな衣装とメイクに合わせて笑顔を封印し、クールなモデルとしての一面を披露。投稿した写真でも、クールさを全面に押し出したため、いつものフリルが付いた可愛らしい衣装を身に纏う“THEアイドル”のイメージとのギャップに一部のファンが違和感を覚えたのかもしれませんね」（芸能ライター）