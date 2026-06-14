バレーボールネーションズリーグ

バレーボールネーションズリーグ（VNL）の男子予選ラウンド第1週が13日に中国で行われ、世界ランク6位の日本は同31位・中国に3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で勝利し、開幕3連勝を飾った。地元・中国ファンからブーイングが飛ぶ異様なムードの中、キャプテンの石川祐希が見せた咆哮シーンに反響が広がっている。

日本は第1、2セットを連取。しかし第3セット、地元ファンの声援を背に意地を見せた中国の反撃に遭い、序盤に7連続失点。このセットを20-25で落とすと、徐々に流れは中国へと傾き始めた。

迎えた第4セット、一進一退の攻防が続き、客席からは日本に向けて中国ファンのブーイングが飛ぶ異様なムードに。注目を浴びたのは11-10の場面だ。高橋藍のサーブから、最後は石川が渾身のアタックでポイントを奪うと、コート上で絶叫。闘志むき出しの主将に味方が駆け寄り、ここぞの活躍を称えていた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」が公式Xが実際の映像を公開。ブーイングも黙らせる一撃で、X上の日本ファンからは「めちゃくちゃかっこよかった」「ユーキイシカワはカッコ良すぎるし、コートにいるだけで泣く」「吠えてる吠えてる！うおーーーーー！」との声が上がり興奮冷め止まない様子だった。

日本は開幕3連勝。次戦は14日、スロベニアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）