¡È¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¡É¤â¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¡ª¡Ú¾å²¼¤·¤Þ¤à¤é¡Û40¡¦50Âå¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¡×
¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ä¥Ò¥Ã¥×¡¢ÂÀ¤â¤â¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë40¡¦50Âå¡£ÂÎ·¿¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤â³Ú¤·¤á¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¡£¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËÉÙ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤Ç¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¥«¥Ðー
Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î²ÖÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¥³ー¥Ç¡£ Á°¸åº¹¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¿þ¤ä¥µ¥¤¥É¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸ø¼°Instagram¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃå¤ë¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÍî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢Äø¤è¤¤¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê²ÖÊÁ¤¬¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢ÊÁÊª¤ò¤¢¤Þ¤êÃå¤Ê¤¤¿Í¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£