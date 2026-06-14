猫同士の間で『モテモテな猫』に当てはまる特徴

1.相手との距離感を上手に保てる猫

猫同士の世界で「モテる猫」は、ベタベタしすぎません。必要以上に追いかけたり、相手のスペースにぐいぐい入り込んだりせず、「ちょうどいい距離感」を自然に保てる猫ほど好かれやすいです。

猫は単独行動を好むので、人のように「いつも一緒＝仲良し」というわけではありません。

たとえば、多頭飼いの家で人気者になっている猫を見ると、ほかの猫が近づいてきても慌てず、嫌がる様子もなく落ち着いていることが多いでしょう。

逆に、遊びたくてしつこく追いかけ回したり、相手が寝ているのに何度もちょっかいを出したりする猫は、「ちょっと空気を読んでほしいな…」と思われがちです。

一緒にいて気楽な人のほうが安心できるように、猫同士でも似た感覚で「ほどよい距離感」を持つ猫は自然と周囲に受け入れられやすくなります。

2.落ち着いていて感情が安定している猫

猫社会では、「安心できる存在」もかなり重要です。急に怒ったり、すぐ威嚇したりしない穏やかな猫は、ほかの猫から信頼されやすい傾向があります。

たとえば、新入り猫が来たときに、どっしり構えて様子を見ている猫はいますか？そんな猫の周りには、不思議とほかの猫が集まりやすいものです。

猫は相手のしぐさや空気感を敏感に読み取っています。そのため、常にピリピリしている猫が近くにいると、周囲の猫も緊張してしまいます。

一方で、ゆったり歩き、静かにくつろいでいる猫には「この子は安全そう」と感じやすいのでしょう。

とくに年上の落ち着いた猫が子猫たちに慕われるケースはよくあります。まるでクラスの頼れるお兄さん・お姉さんのような存在なのかもしれません。

もちろん元気いっぱいな性格が悪いわけではありません。ただ、「感情の起伏が穏やか」というのは、猫同士の関係をスムーズにする大きな魅力になっているのです。

3.ニオイや毛づくろいが清潔な猫

猫同士の好感度には「清潔感」も深く関わっています。

猫は視覚だけでなく、ニオイから多くの情報を得ています。毛づくろいをしっかり行い、体臭が安定している猫は、相手に安心感を与えやすいのです。

実際、仲良しの猫同士が互いを舐め合う「アログルーミング」は、信頼関係の証ともいわれています。つまり、「このニオイなら安心できる」という感覚があるからこそ近づけるのです。

反対に、強いストレスを抱えていたり、体調を崩していたりすると、毛並みが乱れたりニオイが変化したりすることがあります。すると、ほかの猫が少し距離を取る場合もあるのです。

これは人でいう「清潔感がある人は親しみやすい」という感覚に近いかもしれません。もちろん猫はおしゃれをするわけではありませんが、整った毛並みや穏やかなニオイは、猫社会でも好印象につながっているのでしょう。

猫同士の間でモテるポイント

猫同士でモテる条件は、「強い猫」や「派手な猫」とは限りません。むしろ、相手を不安にさせないことが大きな魅力になっているようです。

猫は警戒心が強いので、「この子といると安心できる」「縄張り争いにならなそう」と感じる相手を好みやすい傾向があります。つまり、猫社会では「安心感」がかなり大切なのです。

また、意外なのが「空気を読む力」かもしれません。たとえば相手が遊びたそうなら近づき、嫌そうならサッと引く猫は、トラブルを起こしにくいため好かれやすくなります。

さらに、飼い主との関係が安定している猫ほど、ほかの猫にも落ち着いて接しやすいといわれています。毎日安心して過ごせている猫は心に余裕があり、その穏やかさが周囲にも伝わるのでしょう。

多頭飼いの家で人気者になっている猫を観察すると、「自己主張しすぎない」「でも必要なときはちゃんとコミュニケーションを取る」という絶妙なバランスを持っていることが少なくありません。

まとめ

猫同士の間でモテモテになる猫には、「距離感が上手」「穏やかで安心感がある」「清潔感がある」という共通点が見られます。どれも派手さではなく、一緒にいて心地いいと感じさせる要素ばかりです。

猫は自由気ままに見えて、相手との空気感をかなり細かく見ています。そのため、無理に仲良くしようとするよりも、自然体で落ち着いて接する猫のほうが、結果的に周囲から好かれやすいのでしょう。

愛猫がほかの猫と接するときも、「どんな距離感を取っているかな？」「相手に安心感を与えているかな？」と観察してみると、新しい一面が見えてくるかもしれません。

猫社会のモテる条件を知ると、多頭飼いの関係性を見るのがさらに面白くなりそうですね。