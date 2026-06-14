テレビ朝日に「宝の持ち腐れ」と言われる女性アナウンサーが2人いる。松岡朱里と三谷紬だ。ニュース読みは安定感があり、生番組での機転も利く。ハキハキとよく通る声と明るいキャラで好感度も高い。アナウンサーとしてかなり点数は高いのだが、なぜか露出は少ない。

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松岡がいま出演しているのは、朝の情報ワイド「羽鳥慎一モーニングショー」のみ。アシスタントとして最新ニュースを伝え、ペットコーナーの進行もそつなくこなし、若手の初々しさも感じさせる。

「でも、物おじしない性格で、玉川徹、長嶋一茂、石原良純といった面倒なオヤジコメンテーターを相手に、臆することなくやりとりします。また、ちょっと恥ずかしいようなプライバシーをあっけらかんと話すのも魅力ですね」（テレ朝ディレクター）

冷凍食品がテーマの先日の放送でも、ゲストの専門家の話に合わせて調理実演の加熱時間を独断で変更。司会の羽鳥慎一を「いま台本を無視しました。さすがの対応力です」と感心させた。

便秘が話題の時には「1日4回ぐらい出ます。いつも快便です」、愛犬の話では「肉球のにおいが好きでずっと嗅いでる」なんてことまでバラして、スタジオ中が大笑いとなった。

バラエティーで間違いなく人気者になりそうだが、端っこで数回出演しただけ。もったいないではないか。

バラエティーにピッタリなのに…

松岡は入社3年目で、テレ朝としては大事に育てようという方針なのかもしれないが、三谷は「報道ステーション」「スーパーJチャンネル」など看板番組のキャスターも経験している。だが、いま担当しているのは「新日ちゃんぴおん！」「ラブ！！Jリーグ」などの深夜帯とネットテレビの「アベマ倍速ニュース」などで、まるっきり“傍流”である。

「美人だしスタイルもいいし陽キャだしで、ネットではかなりの人気なのですが、なぜかゴールデン・プライム帯で起用されない。ノリが良く、イジリもうまいのでバラエティーにピッタリなのですが、それがお笑い芸人やタレントらのゲストを食っちゃう心配があるのかもしれません」（テレビ情報サイト編集デスク）

テレ朝はサッカーW杯の生中継はないが、「報道ステーション」などで大会情報をたっぷり流すという。Jリーグ番組担当でW杯にも詳しく、サッカー記者になるのが夢という三谷に担当させちゃどうか。

（海原かみな／コラムニスト）