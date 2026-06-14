前回カタールＷ杯の１次リーグ初戦・ドイツ戦で日本の「ジャイアントキリング」を実況したＮＨＫ・曽根優アナウンサー（５１）がスポーツ報知の取材に応じ「まだ見ぬベスト８という新しい景色を見せてもらって、その先の『最高の景色』へ。期待しかありません！」と優勝を願った。

「感動した」という世界的強豪への逆転勝ちを伝え、「ジャイキリアナウンサー」として注目されてから４年。元サッカー少年として「あのような試合に実況者として立ち会うことができたことは本当に幸せだったと、今も心から思っています。サッカーが好きで、サッカーに携わる仕事ができて、しかも、あんなに刺激的な試合をお伝えすることができるとは…」と忘れることはない。

今回は日本の１次リーグ第３戦となるスウェーデン戦（２６日・前８時）の実況だが「どの試合の担当になろうとも、ホッとすることはありません（笑）」。ＦＷギェケレシュとイサクの得点能力を警戒。「固く守って鋭いカウンターで攻めるという特徴のチーム」と想定しつつも、そこまでの２試合の成績によって戦い方が大きく変わる可能性に触れた。

日本のキーマンに挙げたのはＦＷ上田綺世。「ある程度ボールを持つことができる期待もある中で、みんなでつないだボールを最終的にゴールという結果に結びつけることができるか」とカギに挙げた。

親善試合とはいえブラジルやイングランドに勝利した選手たちの表情に、進化を確信している。ＭＦ三笘薫、南野拓実の不在は気になるが「それを補えるだけの選手層の厚さが今の日本にはあると思います！」と、４年間の思いを抱いて実況席に座る。（堀北 禎仁）

◆曽根 優（そね・まさる）１９７４年７月１５日、北海道出身。５１歳。北海道大卒業後の９７年に入局。旭川局、広島局、東京アナウンス室などを経て、現在は札幌局所属。サッカーＷ杯は今回で５大会連続の現地実況。五輪の現地派遣は夏冬合わせて８大会。趣味は旅行。