人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が14日までに自身のインスタグラムを更新。チュ―ブトップ“キラキラへそピ”ショットを披露した。

「名古屋いく前に髪のメンテナンス いつもはシルバーやグレーを入れるけど今回はサンドベージュで夏っぽいカラーにしてもらいました」と行きつけの美容室でヘアケアしたことを報告。

チュ―ブトップ＆デニムパンツでへそピアスをのぞかせている、ケアケア直後の写真をアップし「これから紫外線も強くなるからおうちでのケアもさらにがんばる」とつづり、ハッシュタグで「吉祥寺美容室lic」「レースクイーン」などと添えた。

この投稿にフォロワーらからは「美し過ぎます」「かこチャンのサラサラ髪超最高」「めっちゃ綺麗すぎです」「サンドベージュで夏カラー」「ステキです」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。