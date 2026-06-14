「一生このまま性欲がない？」 最近2人目を出産したばかりの歌手ナビ、夫婦関係の悩みを率直に告白して話題

歌手のナビが、出産後の体の変化と夫婦関係に関する悩みを率直に打ち明けた。

最近、YouTubeチャンネル「Gwanjong Un-ni」で、「イ・ジヘ仰天、産婦人科キム・ジヨン医師が妊娠の秘訣から女性手術まですべて教えます」というタイトルの動画が公開された。

【画像】18歳で妊娠…6・5・4歳の年子を抱える“高校生ママ”

この日の動画には、イ・ジヘをはじめ、歌手ナビ、アナウンサー出身タレントのパク・ウニョン、産婦人科専門医が出演した。

彼女たちは40代女性の身体の変化や出産後の変化、夫婦関係に関する悩みについて率直に語り合った。

最近、第2子を出産したナビは、「1人目のときもそうだったし、2人目を産んでからはさらに性欲がなくなった」と慎重に口を開いた。続けて、「一生このまま性欲がないまま生きていかなければならないのかと思って気になった」と打ち明けた。

ナビは現在、出産から47日目だと明かした。ナビは「まだ完全に回復もしていないし、性欲そのものがない」と率直に告白した。

これに出演者たちも共感し、「私もない」「自分に問題があるのかと思った」と話しながら、出産や年齢による変化について話を続けた。

（画像＝「Gwanjong Un-ni」）「性欲がない」と打ち明けるナビ（下）

イ・ジヘも現実的な質問を投げかけた。彼女は「若いときにたくさん使うと、あとで性欲がなくなるという“総量の法則”みたいなものがあるのか」と尋ね、笑いを誘った。

産婦人科専門医は、個人差が大きいと説明した。専門医は「男性でも女性でも、年齢を重ねるほどホルモンの変化によって性欲が減るのは事実だ」とし、「特に女性は閉経後、性欲が急激に低下することがある」と話した。

ただし、出産直後であれば自然な現象だと強調した。専門医はナビに「今は相対的にエストロゲンが大きく低下している状態のため、興奮もしにくく、性欲が最もない時期だ」と説明した。

続けて、「時間が経ってホルモンが回復すれば、再び戻るケースが多いので、あまり心配しなくてもいい」と助言した。

その後、専門医が「その前は夫婦生活に満足していたのか。絶頂感は得られていたのか」と尋ねると、出演者たちは戸惑ったように笑い出した。イ・ジヘは「聞こえなかったふりをして進行してください」と機転を利かせ、現場を笑いの渦に包んだ。

ナビは2019年に1歳年上の一般男性と結婚した。2021年に第1子となる男児を出産し、最近、第2子となる女児を出産した。