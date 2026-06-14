中丸雄一、1年10ヶ月ぶり「シューイチ」出演で謝罪「軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました」
【モデルプレス＝2026/06/14】元KAT-TUNの中丸雄一が6月14日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）にVTR出演。謝罪の言葉を口にした。
【写真】1年10ヶ月ぶり「シューイチ」登場した中丸雄一
以前担当していたコーナー「まじっすか」にスーツ姿で登場した中丸。「まずですね、ヒデさん（中山秀征）、皆様、この度は私の軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした」と謝罪。同局の辻岡義堂アナウンサーから「また『まじっすか』を盛り上げてくださる？」と尋ねられると、中丸は「改めて頑張りますので、よろしくお願いします」と語った。
この日は、ゲーム好きの中丸がインディーゲームの世界を調査。番組への出演は約1年10ヶ月ぶりとなった。
番組の公式X（旧Twitter）では、6月13日に中丸の出演を告知。投稿文では、「大手のゲーム会社ではない個人やグループならではの自由な発想が生んだ独創的なゲームに大興奮」「会話で操作！？AIと喋ってゲームキャラを動かす従来の常識を超えた近未来ゲームに昭和ゲーマーはついていけるか」「絵心対決で波乱 コントローラーをバナナやメガネにしちゃう美大卒クリエイターとお絵描きバトル漫画家中丸果たして結果は」「リアタイして下さい〜」と文章の頭文字を並べると「おかえり」となる仕掛けに。さらに、KAT-TUN時代の中丸のメンバーカラーである紫のハートの絵文字や、ピンク・青のハートも添えられていた。
中丸は2024年8月7日に「文春オンライン」で、女子大生とのホテル密会が報じられ、2025年1月まで謹慎。活動復帰後も同番組への出演は叶っていなかった。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆中丸雄一、1年10ヶ月ぶり「シューイチ」出演
以前担当していたコーナー「まじっすか」にスーツ姿で登場した中丸。「まずですね、ヒデさん（中山秀征）、皆様、この度は私の軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした」と謝罪。同局の辻岡義堂アナウンサーから「また『まじっすか』を盛り上げてくださる？」と尋ねられると、中丸は「改めて頑張りますので、よろしくお願いします」と語った。
◆「シューイチ」告知投稿の“縦読み”が話題
番組の公式X（旧Twitter）では、6月13日に中丸の出演を告知。投稿文では、「大手のゲーム会社ではない個人やグループならではの自由な発想が生んだ独創的なゲームに大興奮」「会話で操作！？AIと喋ってゲームキャラを動かす従来の常識を超えた近未来ゲームに昭和ゲーマーはついていけるか」「絵心対決で波乱 コントローラーをバナナやメガネにしちゃう美大卒クリエイターとお絵描きバトル漫画家中丸果たして結果は」「リアタイして下さい〜」と文章の頭文字を並べると「おかえり」となる仕掛けに。さらに、KAT-TUN時代の中丸のメンバーカラーである紫のハートの絵文字や、ピンク・青のハートも添えられていた。
中丸は2024年8月7日に「文春オンライン」で、女子大生とのホテル密会が報じられ、2025年1月まで謹慎。活動復帰後も同番組への出演は叶っていなかった。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
9時10分頃からはまじっすか?— シューイチ (@shu1tv) June 13, 2026
「８番出口」が映画化され今注目?インディーゲームの世界をゲーム大好き #中丸雄一 が体当たり調査?
大手のゲーム会社ではない個人やグループならではの自由な発想が生んだ独創的なゲームに大興奮?… pic.twitter.com/mhlHOr3S9h
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