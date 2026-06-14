中丸雄一、1年10ヶ月ぶり「シューイチ」出演で謝罪「軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました」

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【モデルプレス＝2026/06/14】元KAT-TUNの中丸雄一が6月14日、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜あさ7時30分〜）にVTR出演。謝罪の言葉を口にした。

【写真】1年10ヶ月ぶり「シューイチ」登場した中丸雄一

◆中丸雄一、1年10ヶ月ぶり「シューイチ」出演


以前担当していたコーナー「まじっすか」にスーツ姿で登場した中丸。「まずですね、ヒデさん（中山秀征）、皆様、この度は私の軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした」と謝罪。同局の辻岡義堂アナウンサーから「また『まじっすか』を盛り上げてくださる？」と尋ねられると、中丸は「改めて頑張りますので、よろしくお願いします」と語った。

この日は、ゲーム好きの中丸がインディーゲームの世界を調査。番組への出演は約1年10ヶ月ぶりとなった。

◆「シューイチ」告知投稿の“縦読み”が話題


番組の公式X（旧Twitter）では、6月13日に中丸の出演を告知。投稿文では、「大手のゲーム会社ではない個人やグループならではの自由な発想が生んだ独創的なゲームに大興奮」「会話で操作！？AIと喋ってゲームキャラを動かす従来の常識を超えた近未来ゲームに昭和ゲーマーはついていけるか」「絵心対決で波乱 コントローラーをバナナやメガネにしちゃう美大卒クリエイターとお絵描きバトル漫画家中丸果たして結果は」「リアタイして下さい〜」と文章の頭文字を並べると「おかえり」となる仕掛けに。さらに、KAT-TUN時代の中丸のメンバーカラーである紫のハートの絵文字や、ピンク・青のハートも添えられていた。

中丸は2024年8月7日に「文春オンライン」で、女子大生とのホテル密会が報じられ、2025年1月まで謹慎。活動復帰後も同番組への出演は叶っていなかった。（modelpress編集部）

情報：日本テレビ


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