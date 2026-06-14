カレーの香りを偶然嗅ぐと急に食べたくなる…無意識に人の興味をひく「プライミング効果」の活用法とは？【ズルい言い換え事典】

カレーの香りを偶然嗅ぐと急に食べたくなる…無意識に人の興味をひく「プライミング効果」の活用法とは

間接的な情報で無意識に訴える

プライミング効果の有効活用

人の興味をひきたいときに、あまりにストレートに答えを求めるのは得策ではない。心理学者キャスリーン・ヴォースの実験によると、人は意味づけをされると好印象を持つ傾向にあるという。

普通のケーキよりもバースデイケーキと言われた方がおいしく感じられるのがその典型だ。つまり「はじめてつくった」とか「あなたのために制作した」という意味づけが、人や物の印象をアップさせるのだ。

また、事前に受けた刺激が、無意識のうちにのちの行動に結びつく「プライミング効果」というものがある。カレーの香りを偶然嗅ぐと昼食にカレーが食べたくなるのはそのためだ。人は、間接的な情報や意味づけされた情報に大きく影響されるのだ。

間接的なアピールで能動的に選択させる

例えばカレーなら「スパイスにやみつき!」などの間接的な言葉などで、誘導すること。

写真、文字により潜在意識に刷り込む

アピールしたい事柄をシンプルに写真や文字で見えるようにしておく。

【出典】『ズルい言い換え事典』

監修：齊藤 勇 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1943年山梨県生まれ。文学博士。対人心理学者。早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。立正大学心理学部名誉教授、大阪経済大学客員教授、日本ビジネス心理学会会長、日本あいづち協会理事長。