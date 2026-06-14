スマートにお誘いを断るには何て言う？【好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術】

スマートに断る

×：ごめんなさい

︎：せっかくのお誘いですがご協力することができません

言いかえPOINT

「ごめんなさい」や「すみません」では、断りの意思が明確に伝わりません。「せっかくのお誘いですが」「大変心苦しいのですが」「願ってもないお話ですが」「不本意ながら」などのクッション言葉を添えつつ「できません」と明確に伝えましょう。ちなみに「誠に遺憾ですが」という少し硬めのフレーズもあります。

×：それはできません

︎：ご希望に添えず申し訳ございません

言いかえPOINT

「できません」と一方的に断るのは、スマートではありません。声をかけてくれたことへの敬意と感謝の気持ちを込めて「ご希望に添えず申し訳ございません」と丁寧に返しましょう。内容に応じて「ご辞退（ご遠慮）させていただきます」「私の力不足でございます」などの表現も使い分けましょう。

×：できればやりたいのですが

︎：都合がつかず申し訳ございません

言いかえPOINT

断りづらいときに、うっかり「できればやりたい」「本当はやりたいんだけど…」などと言ってしまうと、「やりたいならやってよ！」と詰め寄られる恐れがあります。もちろん、「できません」ではストレートすぎます。相手の気持ちを踏みにじらないよう、誠意をもって丁寧かつシンプルに断りましょう。

×：お受けできかねます

︎：誠に残念ですがお受けいたしかねます

言いかえPOINT

「かねる」は「～することが難しい」「できない」という意味です。つまり、「でき＋かねます」は意味が重なった不自然な言い回し。「～しかねます」というのが正しい表現です。この「～しかねます」は比較的やわらかい表現なので、きっぱりと断るのがためらわれる場面でも使用しやすいはずです。

×：それは厳しいです

︎：あいにく○○できません

言いかえPOINT

「厳しいです」は、「できません」という断りの言葉を使うのが心苦しいときに使われがちです。しかし、意図が伝わりにくく、誤解の原因にもなりかねません。「できません」という言葉に「あいにく」「残念ながら」などのクッション言葉を添えれば、残念な気持ちをにじませることができるため角が立ちません。

【出典】『好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術』著：山口拓朗