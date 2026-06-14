M!LK『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、様々な「滅！」ポーズのリクエストに困惑！「どういうことですか？」

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M!LKが、6月13日に授賞式が行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で5冠達成の快挙を記録。授賞式直後に行われた囲み取材で、喜びを語った。

■吉田仁人「まずは日本、そしていつかは世界を元気にと、より目標が高まった」

「好きすぎて滅！」で

・最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）

・最優秀バイラル楽曲賞

・最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）

・カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-POP

・ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025

5部門を受賞したM!LK。

囲み取材でも、カメラマンから「滅！」ポーズのリクエストが続き、最初はメンバーから「待ってました、やらせてください」の声も。しかし、トロフィーをからめての「滅！」ポーズのリクエストには思わず「どういうことですか？ トロフィー、滅しちゃっていいですかね？ トロフィーがなくなっちゃう」と取材会場を盛り上げた。

5部門の受賞については、佐野勇斗が「正直、こんなに多くの賞をいただけると夢にも思ってなくて」と素直な想いを吐露。さらに「M!LKという名前を呼ばれた瞬間に、一番に浮かんできたのが“み！るきーず”（M!LKのファンネーム）。12年活動してきて、み！るきーずがいなかったら、ここまでまったく来れてないので、一番にいつも応援してくださる、み！るきーずの顔が思い浮かびました」とファンへの想いを語った。

さらに、世界を意識した、国際的な音楽賞である『MUSIC AWARDS JAPAN』での受賞について、吉田仁人が「僕たちは日本を元気にしたいという気持ちで、今活動しておりまして、まずは日本、そしていつかは世界を元気に、というふうに、より目標が高まったような気持ちです」と意気込みをコメント。5人は爽やかな表情で取材会場をあとにした。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/