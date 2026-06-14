爆笑問題・太田光、中村玉緒さんを追悼「玉緒さんと絡むのはさんまさん、そういう意識があった」
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、14日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、訃報が伝えられた中村玉緒さんを追悼した。
【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん
玉緒さんは肺炎のため9日に死去。86歳だった。6月12日に公表された。『さんまのSUPERからくりTV』で共演していた明石家さんまは、13日夜放送のラジオ『MBSヤングタウン』で思い出を語った。
『サンジャポ』では、さんまのコメントを紹介。これを踏まえ、太田は「玉緒さんと絡むのはさんまさん、そういう意識があった」「さんまさんよりうまくやれるかなとか、絡み方とかってちょっと構えるんですよ」と振り返り、「だけど、玉緒さんご自身が笑上戸で、僕が言ったことに対して、ツボにはまると笑いがとまらなくなるっていうのを、（玉緒さんが）やってくれてたのかもしれないけども、そういう意味では、共演していてすごく楽しかった」としみじみ語った。
【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん
玉緒さんは肺炎のため9日に死去。86歳だった。6月12日に公表された。『さんまのSUPERからくりTV』で共演していた明石家さんまは、13日夜放送のラジオ『MBSヤングタウン』で思い出を語った。
『サンジャポ』では、さんまのコメントを紹介。これを踏まえ、太田は「玉緒さんと絡むのはさんまさん、そういう意識があった」「さんまさんよりうまくやれるかなとか、絡み方とかってちょっと構えるんですよ」と振り返り、「だけど、玉緒さんご自身が笑上戸で、僕が言ったことに対して、ツボにはまると笑いがとまらなくなるっていうのを、（玉緒さんが）やってくれてたのかもしれないけども、そういう意味では、共演していてすごく楽しかった」としみじみ語った。