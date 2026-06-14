Jリーグが新ロゴを発表した

Jリーグは6月13日、2026/27シーズンより明治安田J1リーグ、明治安田J2リーグ、明治安田J3リーグのロゴを新たなデザインへ変更すると発表した。

SNSでも「シンプルすぎる」「へえ〜！面白い」など話題になっている。

今回のデザイン変更は、2026/27シーズンからのシーズン移行を契機とした「ブランドエボリューション（Jリーグブランドの進化）」の一環として実施される。Jリーグは世界に選ばれるリーグになるためのさらなる成長を目指しており、「どこを切り取ってもJリーグらしさが感じられる状態」の実現に向けてコミュニケーション全体の見直しを進めている。

新ロゴは、黒と白を基調に、Jリーグのシンボルマークを中心に構成。現行のシンボルマークを継承しながら、カテゴリーの識別性や可読性を高め、現代のコミュニケーション環境に適したデザインへと進化した。SNSでは、「色分けやめちゃうのか」「今までのエンブレムのロゴ好きだったけどな」「やっぱロゴ変更もするんだ！」「へえ〜！面白い」「分かりやすくなって良き！」「シンプルすぎる」など多くのコメントが寄せられ、シーズン移行で刷新される”新たなシンボル”が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）