〈「親を選べたらよかったのに」と思ったことも…梅宮アンナ（53）が今だから語る、母・クラウディアの“美化されない素顔”と大雨の記憶〉から続く

モデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅宮アンナがたどり着いた人生観とは何だったのか。

【激レア写真】 孫を抱くクラウディアさんとビールを片手にカメラ目線の若かりし頃の辰夫さんの姿を見る

梅宮アンナが自身の半生を赤裸々につづった著書『フルコース』（文藝春秋）から、母・クラウディアさんとのエピソードを抜粋してお届けする。





◆◆◆

ご飯といえばコーンフレーク

ママは自分の生活のペースを崩されるのが大嫌いだった。

毎朝、私が慌ただしく登校の準備をするのも気に障るようで、

「はい、食べなさい」

と、ぶっきらぼうに朝食を出す。私がなかなか食べ終わらないと「早く、早く」と急き立てる。ご飯といっても、いつもコーンフレークばかりだ。夜もコーンフレーク。パパと違って、基本的にママは料理をしない。「お腹すいたあ」と私がねだると、グレープフルーツが出てきて、ギョッとしたこともある。

小学生のころは、髪の毛を三つ編みにセットするのをママに手伝ってもらっていたけど、ギュッ、ギュッと強く引っ張るので痛いのなんの。

「あっ、今日も機嫌が悪いな」

と子どもながらに察していた。

「熱が出たところで、どうせママに怒られるだけ」

がんになる前まで、私は生まれてこの方、熱を出したことがない。

「頭が痛い」「お腹が痛い」などと訴えようものなら、ママは「えー？」と不機嫌そうな声を上げる。そして「あなたの管理が悪いのよ」と怒り出すのだ。擦り傷をしても、絆創膏一つ貼ってもらったことすらない。

だから、風邪をひいても、必死で熱を出さないようにしていた。正確には、たとえ体がダルくても、寒気がしても「熱じゃない」と自分に言い聞かせていたのだろう。

「熱が出たところで、どうせママに怒られるだけ」

そんなあきらめにも似た気持ちがあった。

ちなみに私が赤ん坊のころに、ママがミルクを飲ませてくれたことも、オムツを替えてくれたことも、子守唄を歌って寝かしつけてくれたことも、絵本を読み聞かせてくれたこともなかった。こうやって書き並べてみると、当時、ママが私にしていたことは、うーん、虐待？ それとも、ネグレクト？ とにかくそんな感じだ。

まあ、でも昔の親って子どもを殴ったり、家の外に放り出したりするのは当たり前だったし、それに比べればママはだいぶマシな方だけど。

ママがやらないことは、代わりにパパが全部やっていた。

パパは私の家での状況を察して、ヒヤヒヤしていたらしい。

「後藤、お前、アンナが大丈夫か、見に行ってくれ」

と、よく釣り仲間の後藤さんを様子見に行かせていた。

幼稚園のころは、レイコさんという女性が家にいた。私の乳母みたいな存在だ。例えば、映画の「東映まんがまつり」とか、遊園地とか、子どもの好きそうなところには、もっぱらそのレイコさんが連れて行ってくれた。

パパ、後藤さん、レイコさん、この3人がいなかったら、今ごろ私はどうなっていただろう。道を踏み外して、グレちゃってたかな。そう考えると、ちょっと怖い。

授業参観にママが来ない

川村小学校には父親参観日と母親参観日があった。母親参観日には、さすがのママも欠席するわけにはいかない。「行くわよ」と約束してくれた。

だけど、当日、教室に次々と入ってくるお母さんたちをチェックするものの、一向にママは現れない。「アンナのママ、来ないね」と隣の席の子に言われ、寂しさが込み上げてくる。

授業が始まってからも、教室の外をチラチラ見てはため息をつく。先生が黒板にチョークで問題を書いている隙に、パッと後ろを振り返ってはママがいないか確かめる。

「どうしたんだろう」

あきらめかけたとき、ガラガラと教室の扉が開く音が聞こえた。

ママだ！ 安堵する気持ちと嬉しさで胸がいっぱいになった。

授業終了のチャイムが鳴るやいなや、ママのもとへ駆け寄り、なんで遅れたのか問いただす。

驚いたことに、隣の「竹組」でずっと座っていたらしい。私のクラスは「松組」だ。ママは漢字が読めない。だからよくわからないまま、隣のクラスにいたというから驚いた。

「アンナちゃん、松組ですよ」

さすがに誰かが気づいて教えてくれたから良かったけど、もっと早く言ってよ、とも思う。娘のクラスをろくに知らないママもママだ。

これはいかにも天然ボケなママらしいエピソードだろう。

誰もいない家でカップ麵をすする

小学校の6年間、私はいわゆる「鍵っ子」だった。

パパは仕事で忙しく、ママも平日は習い事に通い、土曜は友だちと買い物に出かける。日曜以外、家にいることがほとんどなかった。

学校が終わって私が家に帰るのは、だいたい午後3時ごろ。玄関を開けても「おかえりー」と言ってくれる人は誰もいない。

私は帰るなり、カップラーメンにお湯を注いで、テレビをつける。「土曜ワイド劇場」（テレビ朝日）の再放送を見るのが日課だった。残酷な殺人シーンも、お色気シーンもあって小学生には刺激が強かったけど、カップ麵をすすりながら夢中になって見た。

ある日、友だちの家に遊びに行くと、お母さんが優しく接してくれた。3時になれば、おやつが出る。

「へえ、普通の家はこんな感じなんだ」

子どもながらに羨ましかった。やっぱり鍵っ子生活はどこか寂しかったんだと思う。

鍵っ子は、鍵を家に忘れてしまえば、一巻の終わりだ。

ある日は、おしっこを我慢して帰ったのに、鍵を忘れて家の中に入ることができず、そのまま漏らしてしまったこともある。

「誰かに見られたら、どうしよう……」

とにかくママが帰ってくるのを待つしかない。そのときの絶望感といったらなかった。

「パパ、早く帰って来ないかなー」

鍵っ子時代、いつもそう思っていた。パパがいれば、ママの機嫌も良くなり、梅宮家は平和になるからだ。

大人になってから、鍵っ子時代の寂しさをママに打ち明けたことがある。

「えー？ 毎日、留守にするわけないじゃない。せいぜい週2日くらいでしょ。だって、あなた小さかったんだから」

そんな調子ですっかり忘れていた。

小学校は私にとって暗黒時代だ。電車通学は嫌だったし、地元の子どもたちはハーフの私の顔を見るなり、「外人、外人」とはやしたて、石を投げられたこともある。

そのうえ、家では孤独な鍵っ子生活。われながらよく耐えたなと思う。

このころの被害意識があるからこそ、私はいまだにママに複雑な想いを抱いてしまうんだろう。

写真＝平松市聖／文藝春秋

◆

梅宮さんの著書『フルコース』では、母・クラウディアさんと父・辰夫さんの衝撃の馴れ初めや、娘・百々果さんとのローションを掛け合うほどの大喧嘩、10日で再婚した夫との関係など、赤裸々に書かれています。

〈「死んでも別れたくない！」猛反対のなか、梅宮辰夫が親子の縁を切ってまでクラウディアと結婚を決意した瞬間〉へ続く

（平田 裕介）