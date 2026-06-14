ダラス・スタジアムで前日会見

北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦する。

13日に同地で行われた前日会見に出席したオランダ代表のロナルド・クーマン監督は「明日の日本戦は難しい試合になると思うので、そこに専念しなければならない。戦う準備はできています」と意気込んだ。

オランダは今大会に向けて、6月3日に国内でアルジェリア、同8日にはニューヨークでウズベキスタンと対戦。アルジェリアには0-1で敗れ、ウズベキスタンには2-1と勝利したものの、守護神のバルト・フェルブルッヘン（ブライトン）が負傷交代。日本戦の出場が危ぶまれていたが、指揮官は「（フェルブルッヘンは）昨日も、今日もプレーできています。GKは3人が揃っています」と問題ないことを明かした。

また怪我明けのエースFWメンフィス・デパイ（コリンチャンス）の状態についても言及。「明日どのようにスタートするかは、この2日間で選手たちに明確に伝えている。メンフィスはフィットしており、スタメンに入る可能性もあります。この10日間で明らかに前進し、ステップを踏んでくれたことをうれしく思う。彼はオランダの成功という意味では重要な選手ですから」と話した。

クーマン監督と共に出席したMFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）は、オランダ国内からの期待について「もちろん、オランダのエネルギーを感じています。自分たちに対する自信は持っています。明日の試合で、さらに自信を強められると思います」と意気込んだ。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）