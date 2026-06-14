ピンクの髪とムキムキの腕。唯一無二のアイコンで注目を集めるのはヴィジュアル系バンドRENGEKIのギタリスト・Nimoさん。

【メガネ男子→ムキムキ女形→仕上がりすぎた筋肉】自分の体型を笑いに変えることで傷つかないようにするしかなかった高校3年生の頃のNimoさん。筋肉×女形と“要素が渋滞”だった頃、そして現在のたくましすぎる腕、胸、腹との対比もすさまじい

しかし小さい頃は、胸が女性のようにふくらんでしまう「女性化乳房症」のコンプレックスに苦しんでいたという。「男なのにおっぱいでかい」とからかわれ、着替えのたびにトイレへ走ったり、真夏でもなるべく上着を着て胸を隠した日々の息苦しさについて本人に話を聞いた。（全3回目の1回目）



日が当たると腕の色々な場所に切れ込みの影が入るNimoさん ©文藝春秋

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--Nimoさんが自分の胸が周りとは違うと気づいたのは何歳の頃でしたか？

Nimo 小学校の高学年ぐらいから気になり始めましたね。体の成長につれてどんどん胸のあたりが目立つようになってきて。プールの授業とかで周りの男子と比べてしまって「やっぱり違うよな」と。同級生からも「なんかお前おっぱい変だよね」ってからかわれるようになっていって。

--小学生はそういうとき容赦ないですよね。

Nimo 今でもよく覚えてるのは、仲良しだった真面目な男の子が、話している途中で急に「○○くんはもう胸が発達しててすごいね」って言ってきたことがあって。

普段人をからかったりする子じゃなかったし、明確に意地悪という感じでもなかったんですけど、そんな風に話題にされるくらい胸がふくらんでるのが明らかなんだなって自覚させられました。

会うたびに「うわっ胸がきもいやつだ」とイジられ…

--ほかに記憶に残っていることはありますか。

Nimo 一番いやだったのは、1学年上のいかにもヤンキーっぽいガラの悪い2人組から執拗にイジられ続けたことでした。一度プールで裸を見られてターゲットにされたんだと思います。

--どんないやがらせだったんでしょう。

Nimo 通学路とか廊下とかプールと全然関係ない場所でも、僕の姿を見るたびに「うわっ胸がきもいやつだ」ってニヤニヤしながら何度も言ってくるんです。とにかくその2人が怖くて、言い返せないから聞こえないフリをして時間が過ぎるのを待つしかありませんでした。

--怖い気持ちが強かった？

Nimo 怖さもですけど、ものすごく恥ずかしかったです。僕が小学生の頃は今と違って、男子がかわいいものを好きだとバカにされるような空気があったんですよ。だから男子で胸が大きいなんて最悪にかっこ悪いなと思ってましたし、プールが嫌すぎて夏自体も嫌いでした。

--プールの時間はどうやってやり過ごしていたんですか？

Nimo 仮病で休んだり、中学からはラッシュガードを着ることもありました。でもラッシュガードをつけたらつけたで「それなんで着てるの？」ってめっちゃ聞かれるんです。

しょうがないので「日焼けを気にして親が着ろって言うんだよね」と答えてたんですけど、そういうやりとりを繰り返してるうちに「どうしていつも嘘ついて誤魔化さなきゃいけないんだろう」ってモヤモヤした気持ちも湧き上がってきて。

--着替えも大変そうです。

Nimo 教室で着替えるとからかわれるので、トイレで着替えることも多かったです。ただ個室トイレに入るのを見られるのも恥ずかしかったので、小さい手提げに体操服を突っ込んで、周りに見られてないかキョロキョロしながら個室に入って、出るときも人の気配がないか耳を澄ませてから出てました。

--かなり神経を使いそうです。

Nimo 女子がやってる「服をかぶりながら裸を見せずに着替える方法」もできるようになりましたよ。でもそうやってコソコソ着替えてると「お前何やってんだよ」ってまたイジられるんですよね。

--からかってくるのは男子ですか？ 女子ですか？

Nimo 圧倒的に男子で、女の子で直接ダサいとか言ってくる子はいなかったですね。でも「男子にイジられてるかっこ悪い自分」を見られるのは恥ずかしかったし、「女の子も内心では胸のことを気持ち悪いと思ってるんじゃないか」って気になっちゃってました。

「男なのにおっぱいが大きくて恥ずかしい」と相談すること自体が難しかった

--誰かに相談はしたんでしょうか？

Nimo なかなかできなかったですね。実は父親も弟も女性化乳房症で完全に家系なんですけど、父親自身がそこまで気にしてない様子だったので僕が悩んでることを言えなくて。友達はイジってくるからもちろん相談する雰囲気じゃない。何より「男なのにおっぱいが大きくて恥ずかしい」って人に相談すること自体のハードルが子どもには高すぎました。

でもイジりが続く中で耐えきれなくなって母親に話して、担任に「プールのときにおっぱい大きいって言われるのがつらい」って伝えてもらったんです。

--それでイジりはなくなったのでしょうか。

Nimo 6年生の時の担任が「人には変えられることと変えられないことがあるから、変えられないことで人をバカにするのはやめましょう」みたいな話をクラスでしてくれて、同級生からは言われなくなりました。

ただそれで気にせずプールに入れるようには全然ならないんですよね。「男なのに胸が大きい」って思われてるのはわかってるし、周囲の視線を自分が必要以上に気にしちゃうようになってたんで。結局、それが進路にも影響しました。

--どういうことでしょう？

Nimo 地元の中学は荒れてるって評判で、しかも例のヤンキー2人組もいるんですよ。中学の3年間また怯えながら生きてくのは嫌すぎると思って、慌てて勉強して中高一貫の私立に進学することにしたんです。知り合いのいないところならイジられないようになる気がして。

--実際に状況は改善しましたか？

Nimo 意地悪にからかってくる人もほとんどいなくて、僕自身も少し大人になってきて先回りして自分からネタにできるようになってだいぶよくなりました。

「俺の方がでかいだろ」先回りして自分でネタにするしかなかった

--先回りしてネタにする？

Nimo 中学生くらいって、女子同士でおっぱいの揉み合いとかしてるじゃないですか。その中に揉まれる側でまざって、「俺の方がでかいだろ」って言ってみたり。自分から先におもしろおかしく言ってしまった方が、気持ち悪がられないでダメージが小さくなる気がして。

--コンプレックスを自虐ネタにするのは辛くなかったですか？

Nimo ネタにする以外の方法が思いつかなかったし、イジられるよりはマシなので自分では賢い方法だと思ってました。元々神経質なところがあって、自分からネタにしないと周りに気を遣わせてしまうような気もして、笑いに変えればそれもなくなるかなと。

--そうやってどうにか乗り越えていた。

Nimo 自分のことはそれでどうにかしてたんですけど、弟がイジられてるのを見るのは辛かったですね。弟は僕よりは小さいんですけどそれでも見てわかるくらいはふくらんでいて、同じ私立中学に入った後に運動部のやつに「胸がでかいやつだ」ってからかわれてるのを聞いてしまって。それは自分がされる以上にめっちゃ腹が立ちましたし、自分が言われるよりずっと嫌でした。

--コンプレックス自体は全然消えていなかった。

Nimo 周りにはネタにしながら、自分はずっと気にしてました。夏になるとTシャツとか薄着になるのでどうしても胸がふくらんでるのが目立っちゃって、なるべくオーバーサイズでダボッとしたものを選んだり、真夏でもTシャツの上からパーカーを着て隠してました。あと、胸を張ると目立っちゃうからずっと猫背で生活してたんで、いまでも猫背のクセは直ってません。マッチョって姿勢がいい人が多いんですけど、僕はもう一生直らないんじゃないかと思ってます。

--何をするにもまず胸を隠すことを意識してしまっていた。

Nimo とにかくそれが最優先でしたね。地元が小田原だったので海とかプールに誘われることもあったんですけど、1回も行きませんでした。その時も「胸がでかいのが恥ずかしいから」とは言えず予定があるとか嘘をついてずっと断ってました。

--人生の選択肢自体が減っていく。

Nimo そういうストレスが積み重なって大学生のときに手術することにしたんです。

〈「あれっ、雲行きが怪しいぞ」胸を平らにする手術の直後に管が出たまま1人でホテルへ…女性化乳房症に苦しんだV系ギタリストが過ごした“人生最悪”の夜〉へ続く

（雪代 すみれ）