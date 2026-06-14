〈「あれっ、雲行きが怪しいぞ」胸を平らにする手術の直後に管が出たまま1人でホテルへ…女性化乳房症に苦しんだV系ギタリストが過ごした“人生最悪”の夜〉から続く

大人しそうな男子学生→ツインテール女装→ピンクの髪のマッチョギタリスト、という異色の経歴を持つRENGEKIのNimoさん。

【高3写真】自分の体型を笑いに変えることで傷つかないようにするしかなかった高校3年生の頃のNimoさん。筋肉×女形と“要素が渋滞”だった頃、そして現在のたくましすぎる腕、胸、腹との対比もすさまじい

先天性の女性化乳房症によるコンプレックスに悩み手術で胸を平らにした経験を持つが、大学生のときメイクに目覚めて女装コンテストに出場し、ヴィジュアル系バンドでも最初は女形としてステージに立っていた。

大きい胸という女性的な特徴がコンプレックスだったNimoさんが女装をはじめた理由や、かっこいい系統に路線変更するまでの葛藤、そして「今でもオラついている人が怖い」と語る意外な側面も。Nimoさんの“転生”ストーリーを追った。（全3回目の3回目）





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--そもそも音楽を始めたきっかけは？

Nimo 中2のときに釣り具屋さんでかかってたhideさんの「ROCKET DIVE」を聞いて衝撃が走りました。そこからヴィジュアル系の沼にハマって、ギターもその頃から始めました。

--学生時代からバンドを？

Nimo 高校は軽音部に入ったんですけど、ももクロとかアニソンのコピーバンドでしたね。大学では「俺はサークルに入らないぞ」って謎にイキり散らかしてて、ギターの演奏動画をYouTubeにアップしてたんです。

--卒業後、いったん就職してるんですよね。

Nimo ミュージシャンに憧れはあったけど、自分には無理だと決めつけていたので地元のスーパーに就職したんですけど、大学卒業してすぐ女装ギターの動画が突然バズっちゃったんです。それで「音楽で頑張らないと後悔するんじゃないか」って思い直して、親を説得してスーパーは3カ月で辞めました。でもちょうどコロナ禍に突入して、ライブどころかバンドも組めなくてしばらくはバイトと筋トレしかしてませんでした。

「バンドマンと筋トレ」の相性で親を説得

--音楽をやる予定が筋肉中心の生活に。

Nimo 当時はまだ実家暮らしだったので家賃や食費もゼロで、自分が遊ぶ分のバイトだけしてればよかったんですけど、こんな状況がずっと続くわけないと気づいて「筋肉で食べていけないかな」とトレーナーの勉強もはじめました。

--ご家族の反応は？

Nimo 親父に「音楽やるって言って仕事辞めたのにジムしか行ってないけど大丈夫？」って真顔で心配されました。本当に筋トレしかしてなかったんで当然の反応ですよね（笑）。

このままだと今の生活を続けさせてもらえなくなると思って「将来的にヴィジュアル系バンドマン兼トレーナーとして活動できるようになれば、バンドマンとしての自分にとってトレーナーである事は武器になるし、トレーナーとしての自分にとってもバンドマンである事は武器になる。だから今は筋トレも頑張らせて欲しい！」ってプランをプレゼンして、納得してもらいました。

--それから音楽と筋肉を並行していく。

Nimo 前のバンドをやってたのと同じくらいの時期からボディメイクの大会に出るようになって、本格的な減量もするようになりました。パーソナルトレーナーとしても働き始めて、その頃にRENGEKIに加入してます。

--今はバンドでもバキバキの腕を露出されていますが、当初はツインテールの女装姿でしたよね。女装は何かきっかけがあったんですか？

Nimo 女装自体はバンドを始める前からですね。大学生の頃からSNSでメンズメイクの情報が入ってくるようになって、自分でもやってみたら顔の印象が全然変わるからハマっちゃって、メイクして大学に行くようになりました。

そうしたら「普段からメイクしてるからいけるでしょ」って学園祭の女装コンテストに誘われて、出てみたら楽しかったし、かわいいって言われるのがまんざらでもなかったんです。

「男なのにかわいい」と言われるのが最初は嬉しかったが…

--女性化乳房がコンプレックスだった中で、女性っぽい格好をすることに抵抗はなかったのですか？

Nimo 母親にも「そうやって女性らしい感じになるなら手術しなくてもよかったじゃん」って言われたんですけど、自分の中では全然ちがったんですよね。

女性化乳房は「男なのに胸がある」ってバカにされるけど、女装は「男なのにかわいい」って褒められるから、それがすごい気持ちよくて。ヴィジュアル系の女形も女性的な表現を研究して創り上げているのがかっこいいなって思ってて、むしろその「様式美」には憧れてたんですよね。

--バンドでは、かわいい女形なのに脱いだらマッチョという時期がしばらく続いていました。

Nimo 正直あの頃は要素が渋滞してました。かわいいって言われてうれしいフェーズは早い段階で自分の中では終わってて、かっこよく見られたいと思いはじめてたんです。でもネットでは、女形の見た目でマッチョというギャップ要素の方が圧倒的にウケてバズる。

自分でも「このキャラでバンド続けていくの厳しくないか？」って難しさも感じてたんですけど、数字的になかなか捨てきれなくて。

--女形のNimoさんのファンになった人が離れる怖さも？

Nimo それも大きかったですね。かわいい姿から好きになってくれたのに、男性っぽい見た目にしたら離れちゃうんじゃないかって。裏切ってしまうような申し訳なさもありましたし。

でも憧れてるバンドの先輩がライブを見て言ってくれた「君は絶対かっこいい路線でやった方がいいよ」って一言に背中を押されて、思い切って“転生”することにしました。

--ファンの方のリアクションはどうでしたか。

Nimo 最初は不安だったんですけど、前から応援してくれる方の多くは好意的でしたし、新しく見に来てくれる方も圧倒的に増えました。ネットでバズるのと直接ライブを見に来てくれるのは全然違うんだなって驚きましたね。

--「ヴィジュアル系×筋肉」はレアですよね。

Nimo ヴィジュアル系は体が細いイメージもあるので筋肉との相性ってどうなんだろうと自信を持てなくて、筋肉はあくまでネタとして使うだけで基本的には体が隠れる衣装を選んでました。

でも女形をやめて腕も思いっきり出すようにしたら想像以上に反応が良くて、自分でも迷いなくステージングができるようになったのでライブがより楽しくなりました。今はライブの最後に脱いで筋肉を見せつけながら退場するのが定番です（笑）。

写真を撮るときに気にするのは「筋肉が盛れてるか」

--SNSで筋肉姿を見てNimoさんのファンになる人もいる？

Nimo ライブに初めて来てくれた方には「筋肉好きなんですか？」って聞くんですけど、筋肉好きな方は半分くらいで、それ以外の部分で興味を持って見に来てくれて、「筋肉“も”かっこよかったです」と言ってくれる人が多いですね。

もう僕自身は筋肉を褒められる方が嬉しくて仕方がなくて、写真を撮るときも筋肉が盛れてるかすごく気になっちゃいます（笑）。

--RENGEKIにはスクワットする曲もあるんですよね。

Nimo 「PUMP UP」ですね。ボーカルが僕の人生をテーマにした曲を作ってくれて、ライブでは会場全体でスクワットする時間があります。楽しいですよ、一緒にやります？

--バンドとしてもNimoさんの筋肉活動を応援してるのですね。

Nimo ボディメイクの大会のときはボーカルがバックステージサポートにも入ってくれたり、バンドが反対するどころか協力してくれるのは本当にありがたいです。だから僕もバンドに還元したいので、僕の筋肉きっかけでライブに来てくれる人がいると嬉しい。

--ご両親にプレゼンした「ヴィジュアル系バンドマン兼トレーナー」の相乗効果が起きてるんですね。

Nimo ただ筋肉に自信が持てるようになったのは最近なんですよね。前は周りからマッチョだねって言われても、「もっとすごい人がいるから自分なんてガリガリです」って答えてたんですけど、去年ある大会で優勝して、それで謙遜してるとさすがに嫌味になっちゃうので、やっと「マッチョです」と答えられるようになりました。

小さい頃に植えつけられた恐怖感は残っても「悪いことばかりでもないのかな」

--そんなに腕が太い人いないんで自信を持ってください（笑）。

Nimo ただ見た目が変わって大会で優勝しても、臆病なところとか内面の本質的な部分は変わってない気もするんですよね。着痩せするので冬場とかは絡まれることも多くて、電車が揺れておじさんにちょっとぶつかっちゃったら、「ふざけんなよ」って蹴り飛ばされたり。

今でもオラついてる人を見ると小さい頃に自分をイジってきたヤンキーを思い出して、反射的に恐怖で「すみません」ってなっちゃうんですよね。ちょっとトラウマになってるというか。

--小さい頃の恐怖感がまだ残っている。

Nimo ビビっちゃった自分に一瞬落ち込むんですけど、悪いことばかりでもないのかなとは思ってます。パーソナルトレー二ングを始めるお客さんは多かれ少なかれ体にコンプレックスを持っている方が多いので、自分自身がつらい思いをしてきた経験があるからこそ気づけることもあると思うので。

--今はコンプレックスの経験や自分の変わらない部分をどう捉えていますか？

Nimo 女性化乳房のコンプレックスで本当に苦しんできましたが、手術して前向きになれて、筋トレするようになって、ボディメイクの大会に出たりトレーナーとして働いたり、バンドマンとして活動してることも全部楽しいんです。

僕を頼ってくださっているお客様にも大なり小なりコンプレックスが解消されることで少しでもハッピーになって欲しくて、そのサポートができてる今の自分をちょっぴり誇らしく思えます。

繊細さや臆病な部分も含めて自分なんだなって感覚で、そういう意味で変わってない自分の内気な部分も受け入れられるようになった気がします。

（雪代 すみれ）