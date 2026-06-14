「令和最強のコンプラ女」ことグラビアアイドルの天羽希純（29）が、発売中の「ヤングキングBull」で表紙グラビアを飾り、このほどアザーカットが公開された。

今回のグラビアのテーマは「濡れ」。「今回は濡れなので、汗かいたり、シャワー浴びたり、オイルだらけになったり、普段やらないような新鮮な撮影でした！ 男性は濡れが好きだと勝手に思っているので絶対見た方がいい作品といえます！」とアピールした。

一番のお気に入りは「汗かきショット」といい「あんなとこやこんなとこも汗でびっしょりになってます！（笑い）」。さらにオイル撮影も振り返り「ずっとやってみたかったのでできてうれしかったです！ メイクさんが塗ってくれたのですが塗られてる時はボディビルダーになった気分ですこし面白恥ずかしかったです（笑い）。ポーズ決めようとしてもヌルヌルして滑ったり笑いが絶えない撮影でした！ でもテカテカすると陰影がよくみえたりでっぱってるところがテカったりするのでカラダの構造がハッキリするのでダイエットして作ったカラダがよくみえてうれしかったです！」と話した。

次回に向けても「何かの擬人化をやってみたいです！ 例えばベッドの擬人化でフワフワ水着で寝る人を包み込みます〜みたいなやつとか、洗濯物になって干されてみたい！ あとは、見ちゃいけないもの見ちゃった風撮影とか！ 窓の外から着替え見てる視点の撮影とか、お風呂場の扉の隙間からシャワー浴びてるとこ見てる視点とか！ フェチ系が好きなのでちょっと変わった撮影してみたいです！」とコメントした。