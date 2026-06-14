〈「うわっ胸がきもいやつだ」と会うたびにイジられ…男性なのに胸がふくらんでしまう女性化乳房症に苦しんだV系ギタリストが子供時代にあみだした“切なすぎる自衛策”〉から続く

ピンクの髪とムキムキの腕。唯一無二のアイコンで注目を集めているヴィジュアル系バンドRENGEKIのギタリスト・Nimoさん。

【メガネ男子→ムキムキ女形→仕上がりすぎた筋肉】自分の体型を笑いに変えることで傷つかないようにするしかなかった高校3年生の頃のNimoさん。筋肉×女形と“要素が渋滞”だった頃、そして現在のたくましすぎる腕、胸、腹との対比もすさまじい

先天性の女性化乳房症でふくらんだ胸は生活のあらゆる場面に影響し、人生の足枷になっていた。コンプレックスが募り、大学生のときに手術して胸をとることにしたが、その術後は「叫びたくなるくらいの激痛」で12時間横になることもできず一睡もできない夜を過ごしたという。手術後に起きた変化や、筋トレを始めて変わった「胸がでかい」という言葉の意味などを聞いた。（全3回の2回目）



今では胸に視線が集まることが嬉しいというNimoさんだが、手術は壮絶だった…©文藝春秋

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--手術を考えたきっかけは？

Nimo 普通に着替えとか温泉とか裸になる機会があるたびに恥ずかしいなって思っちゃうんですよね。いつも「服を脱ぐことあるかな？」って不安に思いながら生活してるのも嫌だなって。

おばあちゃんに借りて用意した53万円の手術代

--大学生になっても胸をからかわれることはあったんですか？

Nimo 直接言われることはほとんどなかったんですけど、着替えてるときに目が合っただけで「胸を見られてたのかな」って気になったり、それが嫌だから先回りして「女性化乳房なんだよね」って予防線を張っちゃったり。

--何をするにしても考えてしまう。

Nimo 周りよりも自分自身が考えてしまうんですよね。胸がふくらんでることも、あらゆる場面で胸のことを考えちゃってることも嫌だったんです。手術したらこうやって気にするのを全部やめられるのかなってずっと考えてました。

--それで手術を決断した。

Nimo 大学4年生のときに手術代の53万円をおばあちゃんに借りて手術しました。乳腺の切除と脂肪吸引の複合手術なんですけど、脂肪吸引の方に保険が利かないから美容整形扱いで高くなってしまうみたいで。「乳腺の切除だけだったら保険でできるけど、見た目が変になるから現実的にはできない」という説明を受けて、大金ですけど払うしかなかったですね。

--大学4年というタイミングは何か理由があったんですか？

Nimo それまでは「手術したらとれる」っていう発想がなかったんです。ふと「胸ってとれるのかな」って気になって調べたら手術という方法があると知って。卒業して就職した後だとダウンタイムに仕事を休むのも難しいだろうから、今やらないと一生チャンスがないんじゃないかって焦って、8月に手術しました。

--ご家族に相談は？

Nimo 小さい頃から両親は僕が胸で悩んでることをあまり重大に捉えてなくて、「学校でからかわれるくらい誰でもあるでしょ」という感じだったんで、手術の時が初めて真剣な相談でした。

「からかわれたり周りに気を遣って自分からネタにしたり、ずっと嫌な思いをしてきたから手術したい」って。

--反応はいかがでしたか。

Nimo 親父は「気づかなくてごめん」って謝ってくれました。親父も女性化乳房で胸がふくらんでるんですけど、親父自身はそこまで悩んでなくて手術もしてなかったので、僕が悩んでることがよくわかってなかったんだと思います。でも親父が悪いことをしたわけじゃないし、むしろ謝らせてしまって申し訳ないような複雑な気持ちになりました。

--お母様は？

Nimo 母親にはむしろ僕が小学生の頃は「ボインちゃん」みたいな感じでイジられてました。今振り返れば笑い話ですけど当時は少し嫌でした。相談した時もあまりピンとは来ていなそうでしたが、しっかり説明したら「大変だったんだね」と言ってくれました。

手術の夜、ベッドから起き上がるのも叫びたくなるくらいの激痛が…

--手術自体はどんなものだったのですか。

Nimo 乳輪の下を3センチ切って、中から乳腺を取り出す手術でした。全身麻酔だったのであまり覚えてないんですけど、たしか3時間くらいだったと思います。

--入院はされたのでしょうか。

Nimo それが入院できる病院じゃなかったので、手術の数時間後には出されて近くのビジネスホテルに1泊するように言われました。手術した部分に血が溜まらないように首からドレーンの袋をかけて、胸から管が出たまま1人でホテルに行きました。

--それは怖いですね。

Nimo 先生に「痛くないよ」って言われてたので完全に油断してましたね。当時はお酒が大好きだったので、「ノンアルだったらいいよ」って言われてノンアルコールビールを買い込んで。5本を一気に飲んでました。

でも夜中に麻酔が切れてきたらじわじわ痛みが出てきて、「あれっ、雲行きが怪しいぞ」って思ってたら、ベッドから起き上がるのも叫びたくなるくらいの激痛が走って。ノンアルも5本飲んじゃってトイレも近いけど、少しでも体を動かすと激痛であれは地獄でした。

--それは大丈夫なんですか……？

Nimo 一晩で5回分もらってた痛み止めも爆速で使い切っちゃって、不安になって緊急用の先生の電話番号に電話したんです。でも寝てたみたいですごく不機嫌な感じで「大丈夫だから」って切られちゃって。

--ただ我慢するしかなかった。

Nimo あの痛みは間違いなく人生で一番でしたね。とにかく少しでも動くと痛みが突き抜けるし、横になると起き上がれなさそうだったので次の日の昼11時に病院に行くまで12時間ずっと座って過ごしてました。

なんとか痛みから意識をそらしたくてテレビをつけたら『ドラゴンボールGT』の再放送がやってて、嬉しくて泣きながら見てました。

--手術の後はどんな経過だったんですか？

Nimo 切ったところは半年くらい感覚がないので大丈夫だったんですけど、乳腺をとった内側が内出血しててじわじわと痛みました。でも生活に支障が出るほどではなくて、1週間したら痛みも気にならないくらいになってました。

見た目的には最初は紫色だったのがだんだん黄色くなっていって、それが1カ月くらいは残ってました。その間は術部を守るためにずっとさらしみたいなのを巻いているように言われてましたね。

--手術後、体を見てどう思いましたか？

Nimo 平らになったのが本当にうれしくて、鏡の前に立つたびに感動してました。胸を気にしなくていい解放感がすごくて、それまで避けてたTシャツを買いに行ったり、毎日ただ生きてるだけで楽しかったです。

--手術をして生活も変わりましたか？

Nimo 女性化乳房が僕の人生の全ての足を引っ張っていたことに気がつくぐらい、全部が変わりましたね。

小学生のときに胸をイジられたのがきっかけで不良っぽい見た目の人が怖くなって、中学受験の理由も「怖い人がいない学校に行きたい」だった。何をするにしても警戒心が先に出てきて自分の行動を抑制してしまってたんですけど、それが「迷ったことはとりあえずやってみよう」と思うようになりました。

筋トレの世界では褒め言葉だった「胸がでかい」

--バンドを始めたり筋トレを始めたのもその影響ですか？

Nimo バンドは完全にそうですね。それまでは1人でギターを弾いて動画投稿するぐらいだったけど、バンドをやってみようと思えて今の「RENGEKI」のメンバーとも出会えたし。筋トレは手術の前から少しやってたんですけど、それも本気になりました。

--手術前に始めていたんですね。

Nimo 手術の前に「もしかして本気で痩せて鍛えたら胸なくなったりしないのかな」って最後の希望にすがってダイエットと筋トレを始めたんですよ。結局は痩せても胸はふくらんだままだったので手術で平らにしたんですけど、その後も筋トレはどんどん本格的になっていきました。

--もう胸は平らになったのに、なぜ筋トレにハマっていったんでしょう。

Nimo 「何年も悩み続けて53万円かけて痛い思いまでしたのに、脱がないのはもったいない」って思うようになったんですよね。でも胸を取る前はいつも脱ぐ場面を気にしてたのに、いざ手術してみると「意外と大人って脱ぐ場面なくない？」って気づいちゃって。

--確かに実際に人前で服を脱ぐ場面はそんなにないですよね。

Nimo そうなんです。どんどん見せたい思いは強くなる一方で、ボディメイク大会に出るまでになっちゃいましたし（笑）。でもそうしたら今度は“胸が小さい”ことが悩みになったんです。

--どういうことでしょう？

Nimo 女性化乳房でかさ増しされてただけで、筋トレを始めてみたら大胸筋がそこまで発達しやすいタイプじゃない事に気づいたんです。筋トレ的には「胸がでかい」は褒め言葉ですし、今はそう言ってもらうと嬉しくなりました。

でもやっていくうちに「筋肉の育成ゲーム」みたいな感覚で筋トレが楽しくて仕方なくなっていって、筋肉を仕事にしたいと思いはじめてトレーナーになっちゃいました。

〈大人しいメガネ男子→ツインテ女装→V系マッチョギタリスト兼フィジカルトレーナー…Nimoさんが語る“見た目の変遷”と“変わらない性格との付き合い方”〉へ続く

（雪代 すみれ）