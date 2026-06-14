「歓喜する姿がしっかりと映し出されていた」アメリカのスーパースターがブラジル代表を応援!? 鮮烈弾のヴィニと親交…現地観戦と報道【Ｗ杯】
インスタグラムのフォロワー数が5917万を超える、世界的人気アーティストがワールドカップをスタジアムで観戦していたようだ。
現地６月13日に開催された北中米Ｗ杯のグループＣ第１節で、ブラジル代表は、モロッコ代表とニュージャージー・スタジアムで対戦。21分に先制点を許したが、32分にヴィニシウス・ジュニオールの鮮烈な同点弾で追いつき、そのまま１−１のドローに終わった。
試合後、ブラジルメディア『Globo』は「トラビス・スコット、ヴィニシウスのモロッコ戦でのスーパーゴールを喜ぶ」と見出しを打った記事を掲載。トラビス・スコットとヴィニシウスが友人関係にあることを伝えたうえで、「ブラジル対モロッコ戦の中継では、ヴィニシウスが同点ゴールを決めた瞬間、アメリカのスーパースター、トラビス・スコットが歓喜する姿がしっかりと映し出されていた」と報じた。
また、同メディアは、公式Xでブラジルカラーの緑と黄色のウェアを身にまとい、笑顔を見せるトラビス・スコットの写真を投稿している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】セレソンを応援!? ブラジルカラーの緑と黄色のウェアを身にまとうトラビス・スコット
現地６月13日に開催された北中米Ｗ杯のグループＣ第１節で、ブラジル代表は、モロッコ代表とニュージャージー・スタジアムで対戦。21分に先制点を許したが、32分にヴィニシウス・ジュニオールの鮮烈な同点弾で追いつき、そのまま１−１のドローに終わった。
試合後、ブラジルメディア『Globo』は「トラビス・スコット、ヴィニシウスのモロッコ戦でのスーパーゴールを喜ぶ」と見出しを打った記事を掲載。トラビス・スコットとヴィニシウスが友人関係にあることを伝えたうえで、「ブラジル対モロッコ戦の中継では、ヴィニシウスが同点ゴールを決めた瞬間、アメリカのスーパースター、トラビス・スコットが歓喜する姿がしっかりと映し出されていた」と報じた。
また、同メディアは、公式Xでブラジルカラーの緑と黄色のウェアを身にまとい、笑顔を見せるトラビス・スコットの写真を投稿している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】セレソンを応援!? ブラジルカラーの緑と黄色のウェアを身にまとうトラビス・スコット