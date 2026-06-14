◇W杯北中米大会1次リーグC組 ブラジル 1―1 モロッコ（2026年6月13日 米ニューヨーク/ニュージャージー）

1次リーグC組のブラジル―モロッコ戦がニューヨーク・ニュージャージー競技場で行われ、ブラジルはFWビニシウス（Rマドリード）の今大会初ゴールで1―1の引き分けに持ち込んだ。

序盤から相手にペースを握られ、前半21分に相手FWサイバリ（PSVアイントホーフェン）に先制点を許したが、同32分にビニシウスが左から切れ込んで右足で強烈なシュートを叩き込んで試合を振り出しに戻した。後半は互いに決め手を欠き、1―1の引き分けに終わった。

チームを敗戦危機から救ったビニシウスは「前半の入りが非常に悪かった。先制点を許したことで、試合が難しくなった。大会の初戦は常に難しいもの。我々は向上し続け、進化していかなければならない。大会は始まったばかりで、これはW杯。簡単な試合は一つもない」と振り返った。

19日にハイチとの第2戦を控える中で「もっとボールを保持して左右に動かし、キープする時間を長くしないと。相手は守備を固めてカウンターを狙ってくる。今日の失点もカウンターから。次の試合がすぐなので練習に励むのみ」と訴えた。

これまではRマドリードで2度の欧州チャンピオンズリーグ優勝に貢献するなど活躍が目立った一方、ブラジル代表ではチームがタイトルから遠ざかる中で十分な存在感を示すことができなかった。8強に終わった前回22年カタール大会でもゴールは韓国との決勝トーナメント1回戦で挙げた1点のみ。「個人タイトルには興味がない。ブラジルが6度目のタイトルを獲得するのを助けるためにここにいる」と臨んだ自身2度目のW杯。前回4位モロッコという難敵を相手にチームを救うゴールで貢献した。