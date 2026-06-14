元サッカー日本代表の三浦泰年氏（60）が14日までに自身のインスタグラムを更新。元サッカー日本代表、現J3福島ユナイテッドの三浦知良（59）との兄弟ショットを披露した。

「Jリーグオールスター 1993年、Jリーグ発足1年目のオールスターに出場した選手たちが、今年はレジェンドとして国立競技場に招かれた」と書き出すと、スタジアムでの自身とカズの兄弟ショットをアップ。

また「現役のオールスター選手たちの前に整列しながら、33年前の景色がふと蘇る。そこには懐かしい仲間たちがいた。読売クラブ、ヴェルディ時代を共に過ごしたラモスさん、松木さん。同期入団の菊池新吉、武田修宏。ヴェルディ川崎時代のキャプテン・柱谷哲二さん」とヴェルディOBらと、出場した東京V選手らを交えたショットなども投稿。

「そして清水エスパルス創設当時の仲間たち。長谷川健太、向島建、堀池巧、澤登正朗、サントス。当時ガンバ大阪で活躍していた永島さん。さらに、ドーハ日本代表時代の仲間や、激しく戦ったライバルたち。その仲間たちと再会しながら、ふとピッチに目を向けると、カズが現役選手としてプレーしている。何という祭典なんだろう」と記した。

「日本サッカーが歩んできた歴史と文化、そのすべてが国立競技場に集まっているようだった。60クラブが集い、60クラブのサポーターが集まり、大歓声に包まれる国立。これぞ日本でしか見ることのできない、日本のサッカー文化。クラブへの愛着、地域との繋がり、そして応援する人たちの情熱。33年前にスタートしたJリーグが、日本全国に根付いた証でもある。昼から夜まで続く熱気と一体感。Jリーグが積み重ねてきた時間の重みを感じた」と感慨。

「そして、このオールスターの熱狂が、明日から始まるワールドカップへと続く日本サッカーの大きな追い風になってくれることを願っている。ありがとう、Jリーグ。そして、ありがとうサポーターの皆さん。日本サッカーに携わってきたすべての人たちに、心から感謝」と締めくくった。