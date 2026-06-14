◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）には試合会場のダラススタジアムで前日会見が行われ、オランダ代表のロナルド・クーマン監督（63）とMFフレンキー・デヨング（29＝バルセロナ）が出席した。

オランダは大会直前の調整試合でアルジェリアに0―1で敗れ、ウズベキスタンにも終了間際のPKで2―1という辛勝だった。ウズベキスタン戦後の調整について問われたデヨングは「自分たちが何をすべきかは分かっています。自分たちの力を信じていますし、チームは非常に良い状態です。100％準備はできています」と前向きに話し、「代表チームの一員であることは常に名誉ですし、誇りに思います。W杯でプレーすることを楽しみにしてきましたし、準備も万端です。明日の試合が待ちきれません」と目を輝かせた。

攻撃陣ではFWデパイ（コリンチャンス）がコンディション面で先発が微妙となっている。デパイ不在時はよりフィジカル的なプレーが必要とされるとの声に対し、デヨングは「彼がいる時といない時で違いはありますが、私にとっては大きな問題ではありません」とキッパリ。「中盤での役割は決まっていますし、誰が前にいても自分のプレーをするだけですと話した。

また、最近の日本の評価が低いというオランダ国内の雰囲気については「メディアを通じて耳にはしますが、それが私たちの自信に影響することはありません」とこちらも影響を否定。「自分たちがどれだけ楽しみ、準備してきたかが重要です。明日の試合で自分たちの力を見せたいと思っています」と闘志を燃やした。

オランダと日本の過去の戦績はオランダの2勝1分け。初対戦は09年の国際親善試合で、3得点完封勝利。W杯では10年南アフリカ大会の1次リーグ第2戦で対戦し、1―0で勝利した。最後の対戦は2013年の国際親善試合（2―2）で、今回が13年ぶりの対戦となる。