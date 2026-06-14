１７日に姉の今井果歩厩務員と一緒に、Ｇａｔｅ Ｊ．東京でトークショーに参加します。東京でばんえい競馬のファンの方と間近でお話する機会は滅多にないので楽しみです。姉とともにばんえい競馬のことを分かりやすく、楽しんでもらえるよう準備したいです。もしよかったら、ぜひ足を運んでいただけたら。

今日は８鞍に騎乗します。まずは８Ｒのキタサカエシンバを。Ｃ１に昇級した前走は隣の馬が積極的に引っ張ってくれて、ついて行く形で山（第２障害）を下りてからもしっかり歩き切り２連勝。もともと期待している馬ですが、ここにきて軌道に乗ってきたように感じます。とはいえ隣の馬に合わせてしまうところがあるので、並びなどがカギになります。今回は隣の馬が牝馬なのは少し気になりますが、引っ張ってはくれそう。前走のようについていって、集中力を切らさず運びたいです。

きょうは新馬戦が２鞍あります。３Ｒのストロングポイントは能力検査で第２障害をスムーズにクリア。直線で止まりましたが、余力が感じられて内容自体は良かったです。１頭になるとボーッとしてしまうところがあるので、併せる形になれば初戦から楽しみです。

２Ｒはヨーコとコンビ。能力検査は２着でしたが、動き自体は悪くなかったですし、センスはありそう。まだ気性的に幼い面はありますが、気持ちが乗って前めから運べば、相手次第でチャンスはありそう。

６Ｒのツガルミサキは積極的に運んだ前走でゴール前の一騎打ちを制して１着。まだ指示に抵抗したり難しい面はありますが、着実に力をつけています。組が上がりますが、ハミ受けなどを工夫してスムーズに運べば上位争いできても。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

１Ｒ・テツオ Ｂ

２Ｒ・ヨーコ Ａ

３Ｒ・ストロングポイント Ａ

４Ｒ・キョウエイローズ Ｂ

６Ｒ・ツガルミサキ Ｂ

７Ｒ・ミオリブロッサム Ａ

８Ｒ・キタサカエシンバ Ａ

１０Ｒ・タアボモリウチ Ｃ