「モロッコがほんとに強い」王国ブラジルとドローにネット騒然　決勝Ｔで日本と対戦の可能性「ベスト３２鬼門すぎる」「勝てる未来見えない」悲鳴も

◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組 ブラジル１―１モロッコ（１３日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）

史上最多６度目の優勝を狙うブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、１次リーグＣ組初戦でモロッコ（同７位）に１―１で引き分けた。モロッコは前半２１分、縦パスに抜け出したＦＷサイバリ（ＰＳＶ）が先制ゴール。ブラジルは０―１の同３２分にＦＷビニシウス（Ｒマドリード）がペナルティーエリア左から右足でゴール右へ鋭いシュートを突き刺し、同点に追いついた。後半は両チームとも得点を奪えなかった。

今大会も優勝候補に挙げられるブラジルに対し、全く引けを取らない戦いをしたモロッコにネットは騒然。Ｘのトレンドランキングでは「ヴィニシウス」や米メジャーリーグであわや完全試合の快投を見せたドジャースの「山本由伸」らを抑え、「モロッコ」が一時トップに浮上するなど大盛り上がり。ユーザーからは「モロッコがほんとに強い」「モロッコ強すぎる」「今大会も普通にベスト４行きそうな強さ」「モロッコ強いなこれ」など強さに驚く声が続出した。

また、日本代表が決勝トーナメントに勝ち上がった場合、ベスト３２でブラジルかモロッコと対戦する可能性があるため「ベスト３２鬼門すぎる」「ブラジルは絶対避けたいけど今日の完成度見るとモロッコも避けたい」「モロッコに勝てる未来は見えない」「ブラジルでもモロッコでも当たりたくない」「ブラジルよりもモロッコの方が規律があってやりにくそう」など対戦を不安視する声もあがっていた。