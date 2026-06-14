栃木県茂木町でドローンの販売・教習、システム開発を手がける「ＮＳｉ真岡」が、クマ検知機能を備えたソフトを開発した。

同社が取り扱う最新型のドローンに搭載されたＡＩ（人工知能）検知機能を活用し、空中から高倍率ズーム付き可視光カメラで山林や田畑にいるクマを探知する仕組みだ。（大屋敷英樹）

クマを探知すると、ドローンの送信機能を使って写真と位置情報がメールなどで送られ、関係者が周辺住民らに注意喚起できる。ライト照射のほか、最大１２９デシベルという「ジェット機並み」の音量で警告音を発してクマを追い払い、被害を未然に防ぐことを主眼としている。

このソフトは、世界シェア首位のＤＪＩ社（中国）製のドローン４機種の純正アプリに組み込むだけで利用可能だ。連続飛行時間は５０〜６０分で、１０キロ以上の長距離通信もできるという。設置型の機種を使えば、遠隔監視しながら定期的な無人パトロールも実施できる。

機体に標準搭載されている検知機能は「人・車・船舶」だが、ＮＳｉ社はクマの画像を数万枚読み込み、体形や動作を記憶させた。現在は可視光カメラ対応のみだが、今後は赤外線カメラでの開発も検討している。サルやイノシシ、シカなど食害をもたらす野生動物への対応も視野に入れているという。

今月末まで無料体験版を提供し、７月から有料にする。料金は３０万円前後になるという。同社の田村正義・統括マネージャーは「災害対策でドローンを導入している市町は多く、機能を追加するだけで簡単に使える。住民の安全・安心に貢献したい」と話している。