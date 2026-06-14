5人組アイドルグループ・嵐が5月31日、活動終了した。かつてのファンクラブ会員数は300万人超え、誰もが認める「日本一のアイドルグループ」だった嵐。その不在によって日本国民の胸にぽっかりと開いた大きな穴、これを埋められるのは「日本一の歌声」だけではないだろうか。では日本一の歌声を持つのははたして誰か。10代から80代の男女500人に、歌がうまいと思う歌手をアンケート。男性編、女性編、それぞれもっとも支持を集めたのは？ いざ大発表！

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独特の歌声

まずは男性編から見てみよう。8票の同票で9位にランクインしたのは、久保田利伸（63）と桑田佳祐（70）だった。

「味や表現力がウリですが、桑田佳祐は大人気の歌手。9位は正直意外でした」とMさん。では1位は？

「R&Bの申し子」「キング・オブ・Jソウル」などの異名を持つ久保田は、今年でデビュー40周年。パワフルな歌声はさらに迫力を増し、昨年から半年以上にわたって全国で開催されたホール＆アリーナツアーも大盛況だった。

「あのグルーブ感は誰にも出せない」（愛知県・35歳・男性）、「声の伸びや声量など、どれをとってもレベルが高い」（静岡県・61歳・男性）、「『LA・LA・LA LOVE SONG』でハマりました。最近、ネトフリで『ロングバケーション』を見て、やっぱうまいな〜と惚れ直した」（東京都・56歳・女性）

など30代〜60代で票を集め、特に50代からの支持が高い。♪まわれ〜ま〜われ〜♪が青春の1ページになっている人も多いのでは？ 日本が誇るファンキーガイといえば彼！

対する桑田は、言わずと知れたサザンオールスターズのバンマス。ソロでも活躍し、新曲『人誑し/ひとたらし』も好評だ。デビューから48年、70歳になってなお人々を魅了し続けている。

「唯一無二の声と歌い方。“うまい”にもいろいろあると思うが、あの独特の歌い方は他にいない」（新潟県・54歳・女性）、「独特な声質なのに聴いていて心地よい」（東京都・44歳・男性）、「日本の天才シンガーソングライターだと思う」（神奈川県・28歳・男性）

7月からは全国10か所22公演の大規模アリーナツアーも開催。20代〜60代の幅広い世代から支持される彼の進撃は、まだまだ止まらない。

「純粋に歌唱技術の優れた久保田と、味や表現力がウリの桑田が並んだのが意外でしたね。どちらも数々のヒット曲をもつ天才ですが、久保田は“やや年齢層の高い玄人受け”、桑田は“桑田佳祐節を歌う唯一無二の歌手”という印象。ふたりが同率9位にくると上の順位が楽しみです」

と語るのは、多くの歌手にもインタビューした経験を持つ50代のベテラン音楽ライター、Mさんだ。ランキングにコメントをもらった。

レジェンド系が7、8位に

続く8位には故・尾崎紀世彦さんがランクイン。9票を獲得した。’12年に69歳で亡くなった後も、人々の心に深く残っている彼の歌声。『また逢う日まで』は誰もが知る名曲だ。

「歌唱力が圧倒的」（高知県・26歳・男性）、「声量や感情表現など、日本の歌手としては大変珍しい素晴らしさがある」（大阪府・42歳・男性）、「『また逢う日まで』をあれだけの声量で歌える人はいない」（宮城県・78歳・女性）

他界した後も各世代から高く評価されているのは、実力者の証。生で聴くことがもうかなわないなんて、ツラすぎる……。

「今回のランキングで唯一の故人。亡くなって10数年たっても票が入るのはすごい。和製トム・ジョーンズの異名をとる美声でした」（Mさん）

7位は10票で北島三郎（89）。日本を代表する演歌歌手のサブちゃんだ。なんと御年89歳！ 昨年11月にYouTube公式チャンネルを開設し、過去のライブ映像を公開。ニューシングル『吾が道を行く』もリリースするなど、そのバイタリティは今なお健在だ。

「日本人の実直さを歌を通して伝えている」（東京都・67歳・男性）、『まつり』はとても元気が出て陽気になる。思わず踊りたくなりますね」（大阪府・76歳・女性）、「やっぱり歌のうまさといえばこの人。紅白歌合戦の出場回数が証明していると思う」（埼玉県・37歳・男性）、「『まつり』渋い!!」（千葉県・18歳・男性）

と老若男女から人気高し。紅白のトリで紙吹雪舞うなか、♪ま〜つりだ、まつりだ、まつりだ〜♪と絶唱するサブちゃんを思い出すと血がたぎってきちゃう!?

「『与作』や『まつり』などでわかる太く伸びる特徴的な歌声。演歌歌手のスターと言えばこの人ですね」（Mさん）

カラオケで人気の歌手が5、6位に

6位には平井堅（54）が12票でランクイン。昨年、デビュー30周年を迎え、アニバーサリーツアーも大成功。’04年リリースの大ヒットバラード『瞳をとじて』は現在もカラオケの定番曲だ。

「心に響く歌声で、心地よい気持ちにしてくれる」（東京都・31歳・男性）、「声の伸びが美しく、聴く人を包み込んでくれる」（神奈川県・38歳・男性）、「唯一無二の声」（埼玉県・55歳・男性）、「『大きな古時計』を聴いたとき、良すぎてビビった」（大阪府・55歳・女性）

などの声が集まった。

「特に支持が高かったのは、平井と同年代の50代でした。ファルセット（裏声）や息遣い、ささやくような低音。すぐに平井堅だ！とわかる歌声が魅力」（Mさん）

そして5位は13票で稲葉浩志（61）。国民的ロックユニット、B'zのボーカリストであり、ソロでも活躍。3月の「2026 ワールドベースボールクラシック」で『タッチ』をライブ披露した際の、客席やSNSでの熱狂ぶりもすさまじかった。

「ノドのケアをしっかりしていて、高音の迫力がすごい」（大阪府・38歳・男性）、「高めのキーを歌わせたら、彼の右に出る人が思い浮かばない」（滋賀県・35歳・男性）、「パワフルさも繊細さもあり、圧倒的な表現力」（京都府・36歳・男性）、「歌声がパワフル」（岡山県・42歳・男性）

♪ウルトラソウル！♪で反射的に拳をあげてしまうのは、もはや日本人のDNAに刷り込まれているのかもしれない。

「ネットフリックスWBCドキュメンタリー映画の主題歌『果てなき夜を』も好評で、特に30代40代からの支持が高かったです」（Mさん）

同率3位に異世代の2人

続いては14票の同票で、米津玄師（35）と布施明（78）が3位。

「ミステリアスなハスキーボイスの米津と、ハリと声量ありまくりの布施。また10代〜40代に人気の米津に対し、50代60代からの支持が高い布施という、対照的な2人が並ぶ面白い結果になりました」（Mさん）

ハチという名前でインターネットを中心に活動した後、本人名義で’12年にデビューした米津。聴けば聴くほどクセになる“スルメ曲”とも評される楽曲で、圧倒的な人気を得ているシンガーソングライターだ。

「低めの歌声で、静かな感情の起伏が聴き手の感情を揺さぶる」（愛知県・18歳・女性）、「とにかく声がいい！」（愛知県・49歳・女性）、「バラードもポップも、どんな曲でもうまい」（愛知県・59歳・女性）、「作詞や作曲、絵の才能もすごいけど、歌声も唯一無二の神のような存在です」（京都府・39歳・女性）

と、特に女性陣からの熱いコメント多数。只者じゃなさすぎるスタイリッシュなオーラに、皆ハートを射抜かれているようだ。そして、複雑なリズム＆構成の楽曲をサラリと歌い上げるテクニックも見逃せないポイント。軽い気持ちでカラオケで歌おうとすると、ちょっと火傷しちゃうかも?

昨年、デビュー60周年を迎え、紅白歌合戦に16年ぶりに出場した布施は、オペラ歌手にも匹敵するほどのロングトーンが持ち味。『シクラメンのかほり』や『君は薔薇より美しい』は、誰もが一度は聴いたことがある有名曲だ。

「あんな歌い方ができれば気持ちいいだろうなと思わせるほどの歌い方」（山形県・35歳・女性）、「年齢を重ねても衰えない声量と艶のある声」（福岡県・50歳・女性）、「マイクなしでもいいくらいの声量」（福岡県・65歳・女性）、「声量があり、昔から変わらず音程が正確でエモーショナル」（兵庫県・68歳・男性）、「伸びやかで正統派の歌唱が素晴らしい。『君は薔薇より美しい』のロングトーンは最高」（福井県・65歳・女性）

と、まさに王道の「ザ・歌うま男性」。日本一の声量とも言われる彼の歌声を、 これからもずっと堪能したい！

若い世代の人気者

そして2位にはランキング内最年少の大森元貴（29）が38票でランクインした。飛ぶ鳥を落とす勢いでさらに人気を増す3人組バンド、Mrs. GREEN APPLEのギターボーカル。今もっとも注目度の高いバンドだけに、国立競技場ライブで会場運営会社の招待客がVIPルームで騒ぎ公演を妨害したなど、本人たちには非がないのにニュースになってしまうこともしばしば。人気者ゆえの宿命か……。だが音楽家としての力はもちろん素晴らしく、全世代から得票。10代、20代、40代で1位となった。

「裏声がきれいに響く」（奈良県・27歳・男性）、「高音が伸びやかで聴いていて鳥肌が立つ」（宮城県・29歳・男性）、「どんな曲でも歌いこなせる。音域と声色のバリエーションが無限大」（埼玉県・16歳・女性）、「非常に高い音も出せるし、曲によって歌い方を変えられる」（東京都・57歳・男性）

「女性からの声が多いかと思いきや、男性陣にも彼の歌声のファンは多い模様。約3.5オクターブの広い音域を武器に、地声〜ミックスボイス（地声と裏声の中間）〜裏声（ファルセット）を自由自在に操る驚愕テクニック。ミセスの快進撃はまだまだ加速しそうです」（Mさん）

4世代で1位の絶対王者

栄えある1位には、43票獲得で玉置浩二（67）が輝いた。’82年に安全地帯でデビューし、’87年からはソロ活動もスタート。安全地帯の『ワインレッドの心』『悲しみにさよなら』や、ソロの『田園』、そして昨年末の紅白に特別企画枠で出場し絶賛された『ファンファーレ』など、多数の代表曲を持つ。

「盟友のASKAが“化け物のようにうまい”と表現したことがあります（笑）。このアンケートでも各世代から多くの支持を集め、30代、50代、60代、70代でぶっちぎりの1位となりましたね」（Mさん）

「音程を外しているところを見たことがない」（北海道・27歳・男性）、「声量がものすごくて、廃れない声」（東京都・25歳・女性）、「コラボをしても相手に合わせた歌い方ができて、本当の歌手だと感じる」（長崎県・36歳・女性）、「声そのものが楽器で、魂を揺さぶる」（香川県・32歳・女性）、「表現力が別格」（兵庫県・61歳・男性）、「人の胸を打つ不世出で空前絶後の歌い手だと思う」（大阪府・60歳・女性）

など、多種多様な絶賛コメントがあふれた。シャウトもウィスパーも、そして高らかに歌い上げる熱唱も。どの曲にも至高の生命力を吹き込む彼の歌声は、まさに奇跡の産物だ。

またベスト10には惜しくも入らなかったが、11位以下にも実力者たちがズラリ。若者に人気の優里や藤井風。ポップスの大御所、小田和正と松山千春に、演歌の大御所、細川たかしと五木ひろし。そしておなじみの福山雅治やミスチルの桜井和寿などなど……。それぞれの胸に響く「歌うま男性歌手」、その歌声で癒されよう。

続く後編記事【男女500人に聞いた「歌うま女性」といえば 70代は美空ひばりだけど…最多票を集めた“現役歌姫”の名前】では、新星・Adoや復活の明菜らの順位を公開している。

取材・文／今井ひとみ

デイリー新潮編集部