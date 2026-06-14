「ブラジルと当たった方が、日本が上がっていく可能性が高い」闘莉王がズバリ！王国はいまひとつ？モロッコの方が「やりにくい」【W杯】
現地６月13日に開催された北中米W杯グループC第１節で、ブラジルとモロッコがニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで激突。同組の１位は森保ジャパンのいるF組の２位、C組の２位はF組の１位と決勝トーナメント１回戦で当たるとあって、日本のファンがより強い関心を持って見守ったなか、１−１のドローで終わった。
先制点を奪ったのは、前回ベスト４のモロッコ。21分にブラヒム・ディアスのスルーパスで抜け出したイスマエル・サイバリが、前に出てきたGKアリソン・ベッカーをかわす、絶妙なループシュートで鮮やかにネットを揺らした。
ただ、ブラジルが32分に反撃。ペナルティエリア左でボールを持ったヴィニシウス・ジュニオールが、カットインから右足で強烈なシュートを放ち、同点弾を挙げた。
その後はスコアが動かず、互いに白星発進は逃した。
この一戦は『DAZN』で放送され、ブラジル出身で元日本代表の田中マルクス闘莉王氏が解説を担当。辛口コメントを炸裂させた45歳の闘将は、試合後に「ブラジルと当たった方が、日本が上がっていく可能性が高いんじゃないなと思います。（モロッコの方が）やりにくい」と語った。
名将カルロ・アンチェロッティが率いるサッカー王国は、2002年の日韓大会以来、24年ぶり６度目の優勝を目指す。彼らの改善点に関しては「やっぱチームとして戦わないと。個に頼るところが多すぎる。もう少しチームとして戦わないといけない。ちょっと人任せにしているところが多い」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】速すぎて見えない！ヴィニシウスの衝撃的な弾丸ゴラッソ
先制点を奪ったのは、前回ベスト４のモロッコ。21分にブラヒム・ディアスのスルーパスで抜け出したイスマエル・サイバリが、前に出てきたGKアリソン・ベッカーをかわす、絶妙なループシュートで鮮やかにネットを揺らした。
その後はスコアが動かず、互いに白星発進は逃した。
この一戦は『DAZN』で放送され、ブラジル出身で元日本代表の田中マルクス闘莉王氏が解説を担当。辛口コメントを炸裂させた45歳の闘将は、試合後に「ブラジルと当たった方が、日本が上がっていく可能性が高いんじゃないなと思います。（モロッコの方が）やりにくい」と語った。
名将カルロ・アンチェロッティが率いるサッカー王国は、2002年の日韓大会以来、24年ぶり６度目の優勝を目指す。彼らの改善点に関しては「やっぱチームとして戦わないと。個に頼るところが多すぎる。もう少しチームとして戦わないといけない。ちょっと人任せにしているところが多い」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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