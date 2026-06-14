「豪華すぎる」「２人のキング」開催国アメリカ戦を生観戦したベッカム、世界的スターとの２ショットにファン大興奮！「とてもクール」【W杯】
現地６月12日に行なわれた北中米ワールドカップのグループD第１節で、開催国アメリカがパラグアイとロサンゼルス・スタジアムで対戦。４−１の快勝を飾った。
試合前に開催された開幕セレモニーには、ケイティ・ペリーや『BLACKPINK』のリサらが登場し、圧巻パフォーマンスを披露するなど会場を盛り上げた。
またこのゲームには多くのセレブリティが観戦に訪れた。
『DAZN』の中継で映画監督のジョージ・ルーカスやMicrosoft創業者のビル・ゲイツらが映し出されるなか、元イングランド代表で、現在はMLSのインテル・マイアミ共同オーナーを務めるデイビッド・ベッカムの姿もあり、さらにその隣にはハリウッドを代表する俳優トム・クルーズもいて、大きな注目を集めた。
試合翌日、ベッカムが自身のインスタグラムを更新。「アメリカでのワールドカップ開幕戦、素晴らしいスタートだ。（マウリシオ・）ポチェティーノ監督とアメリカ代表、おめでとう。スタジアムにこれほど多くの熱狂的なファンが集まっているのを見るのは本当に素晴らしい」と綴り、ともにアメリカ戦を観戦したトム・クルーズとの２ショットを公開した。
この投稿にはファンからは「レジェンドだ」「とてもクール」「２人のキング」「豪華すぎる」「素晴らしい写真」といった多くのコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ベッカムが隣でW杯を観戦した大物ハリウッド俳優との２ショットを公開！
試合前に開催された開幕セレモニーには、ケイティ・ペリーや『BLACKPINK』のリサらが登場し、圧巻パフォーマンスを披露するなど会場を盛り上げた。
またこのゲームには多くのセレブリティが観戦に訪れた。
『DAZN』の中継で映画監督のジョージ・ルーカスやMicrosoft創業者のビル・ゲイツらが映し出されるなか、元イングランド代表で、現在はMLSのインテル・マイアミ共同オーナーを務めるデイビッド・ベッカムの姿もあり、さらにその隣にはハリウッドを代表する俳優トム・クルーズもいて、大きな注目を集めた。
試合翌日、ベッカムが自身のインスタグラムを更新。「アメリカでのワールドカップ開幕戦、素晴らしいスタートだ。（マウリシオ・）ポチェティーノ監督とアメリカ代表、おめでとう。スタジアムにこれほど多くの熱狂的なファンが集まっているのを見るのは本当に素晴らしい」と綴り、ともにアメリカ戦を観戦したトム・クルーズとの２ショットを公開した。
この投稿にはファンからは「レジェンドだ」「とてもクール」「２人のキング」「豪華すぎる」「素晴らしい写真」といった多くのコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ベッカムが隣でW杯を観戦した大物ハリウッド俳優との２ショットを公開！