「絶対許さない。犯罪級だ」日本人FWの控えで…W杯で決勝点の韓国代表戦士を放出した名門にファンが憤慨「彼を評価しなかったのが信じられない」」

「絶対許さない。犯罪級だ」日本人FWの控えで…W杯で決勝点の韓国代表戦士を放出した名門にファンが憤慨「彼を評価しなかったのが信じられない」」