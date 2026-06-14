北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は13日（日本時間14日）、米ニューヨークのニュージャージー・スタジアムでC組1次リーグ初戦のブラジル―モロッコが行われた。W杯最多となる5度の優勝を誇るブラジルだが、前半21分に失点。同32分にヴィニシウスの同点ゴールで追いつき、1-1で初戦は引き分けた。元日本代DFの田中マルクス闘莉王氏は、解説したDAZNの中継で「ブラジルと当たったほうが、日本が上がっていく可能性が高いんじゃないか」と指摘した。

名将アンチェロッティ監督率いるブラジルは、エースFWネイマールを欠く布陣に。試合序盤からモロッコの鋭い攻撃でやや押される展開になった中で前半21分、中央から縦パスを通された流れでサイバリに先制点を奪われた。

客席を黄色で埋めたブラジルファンも沈黙。それでも11分後にヴィニシウスの同点弾が飛び出したが、初戦白星はならず。勝ち点1をモロッコと分け合った。

DAZN中継の試合後、ブラジル出身の闘莉王氏は「僕だったらブラジルと日本が当たったほうが、日本が上がっていく可能性が高いんじゃないかと思います」とズバリ指摘した。モロッコのほうが「やりにくいと思いますね」ともコメント。故障も抱えるネイマールについて「グループの3戦目には出てくるのではないか。モロッコ、ブラジル、得失点差でどちらが1位か2位かで決まるわけだから、3戦目あたりで出てくるのではないかと予想されています」と語った。

グループFの日本は決勝トーナメントに1位か2位で勝ち進めば、初戦でブラジル、モロッコが属するグループCの進出国と対戦することになる。



（THE ANSWER編集部）