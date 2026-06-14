日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１４日、サッカーＷ杯北中米大会を特集。日本代表の森保一監督とＭＣを務める俳優・中山秀征との対談が放送された。

１次リーグ初戦のオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向けて、森保監督は「チームのコンセプトでもある良い守備から良い攻撃をして、相手のタレントの良さを消していきたい」と意気込み。「日本には攻撃力を持っている選手がすごく多い。そこを生かすためにも安定した守備をして思い切った攻撃ができるようにしたい。組織として相手が嫌がる守備が出来る、世界でもトップクラスのものが出来るので、相手に『日本代表のディフェンスは嫌だ』と思ってもらえるような戦いをしたい」と続けた。

中山が「オランダ代表で要注意する選手は」と質問すると、ＤＦファンダイクの名前を挙げ、「ディフェンスラインから攻撃の起点になって、スピードと高さを持っている。どうやって最初の攻撃のスタートを止めるか、守備力をこじ開けられるか」とポイントを明かした。

最後に指揮官から中山へ「ＨＩＤＥ」と名前が入った背番号１０のユニホームがプレゼントされ、森保監督は「共闘よろしくお願いします」などとファンへも呼びかけていた。