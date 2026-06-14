『今夜の豊臣兄弟！』荒木村重が謀反 独断で説得に向かった官兵衛は…
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第23回「さらば半兵衛」が、14日に放送される。
【写真】新たな相関図を公開！新キャラが続々公開
前回は、一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することに。自責の念にさいなまれる秀吉は、ある夜、足を踏み外して頭を打ち、なんと記憶をなくしてしまった！ 小一郎（仲野太賀）は、秀吉の記憶を取り戻そうと手を尽くすが……。
今回は、荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。官兵衛が裏切ったという噂が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が。半兵衛（菅田将暉）は、ためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に、幼い命を救う策を提案。だが、差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった。
【写真】新たな相関図を公開！新キャラが続々公開
前回は、一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することに。自責の念にさいなまれる秀吉は、ある夜、足を踏み外して頭を打ち、なんと記憶をなくしてしまった！ 小一郎（仲野太賀）は、秀吉の記憶を取り戻そうと手を尽くすが……。