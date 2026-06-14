グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。教室でのアンダーシャツ姿を投稿した。

「教室で撮影してもらってきました」と報告し、紺色のアンダーシャツを着用した白のユニホームショットを公開した。

黒板の前にある教卓に座ったショットや、グラブをはめてボールを上に投げるショットなどをアップ。「この後そのままユニフォーム着て草野球の試合だったので、普段着ているものを1式着て撮影しました そしたら靴下真っ白じゃなくて汚れ目立たないやつの白黒靴下を持ってきてしまって 見栄えちょっと悪いですよね…とはいえ好きなコンセプトで撮影出来て楽しかったです！」とつづった。「そんなところに登らないで」とも加えた。

ファンやフォロワーからも「ユニフォームのズボンのピッタリ感が素敵」「太腿がいい」「かわいい」「たまりませんねっ」「優勝」「昔の広末涼子そっくり」などのコメントが寄せられている。

暫は群馬県出身。現役の野球女子。右投げ左打ちの捕手。野球歴20年超。SNSでは野球のアンダーシャツ姿などが人気で「150キロ打てます！」の投稿も。グラビアだけでなくコスプレーヤーやインフルエンサーとしても活躍。「ミスヤングチャンピオン2024」グランプリ受賞。趣味は絵本、シール集め。身長155センチ。スリーサイズはB93−W65−H91センチ。血液型O。