◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せていたが、遊撃手・ベッツの失策でストップ。９回先頭でピーターズにソロを浴びてノーヒットノーランも逃した。

前回登板を２２者連続アウトで締めていた山本は、この日で４５者連続アウトまで記録を伸ばした。もしベッツが遊ゴロをさばいていた場合、メジャー記録に並ぶ４６者連続アウトになっていたが「たしかに打ち取った打球でしたけど、すごいはねてイレギュラーしてましたし、そこに関しては何もないです」とかばった。

試合後、ベッツは「ルーチンのゴロの捕球をミスしただけだ。言い訳はない」とし、「自分がやるべきことは全部やったよ。やるべきプレーはした」と前を向いた。「最後のバウンドは予想より高かった？」と聞かれると、「そうだね、少しね」と言葉少なだった。

このプレーの後のベンチの雰囲気について、捕手のラッシングが証言した。「打球は難しいバウンドだった。僕の位置から見ても、あれは簡単なプレーじゃなかった。結局あのプレーでノーヒッターがなくなったわけでもなかったし、誰もムーキー（ベッツ）を責めたりはしていない。もちろんムーキー自身は競争心の強い選手だし、優れたアスリートだから、自分にかなり厳しくしていた。でも、それでいいんだ。『まあいいや』って流してしまう選手にはなってほしくないからね。彼は誰よりも自分に責任を求めるタイプだし、それは他の選手にも見習ってほしい部分だ。彼はすぐに気持ちを切り替えていたし、大丈夫だったよ」と明かした。