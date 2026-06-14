「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが13日までに、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を投稿した。

「@miacharme_officialさんのSummer Collection POPUPへ」と題し、セクシー×ガーリーの新スタイルをコンセプトとしたブランド「miacharme」（ミアシャルム）のポップアップを訪れたことを明かした。

「あいりさんにご招待いただき、とっても幸せな時間でした このピンクのドレスが可愛すぎて一目惚れ…いつかイベントで着て、みなさんにも見てもらいたいな」とつづり、黒ドレスを着用したグラビアアイドルでタレントの清水あいり（33）と並んだ。胸元が大胆に露出され、太もも部分もあらわになったデザインのピンク色ロングワンピースドレス姿でポーズをとるショットを公開し、曲線美なども際立たせた。

「そしてあいりさん、本当に可愛くて優しくて素敵な方でした みんながメロメロになるのも納得です」と清水の魅力も伝えた。

ファンやフォロワーからも「かわい〜い」「素敵」「素晴らしい」「2人とも可愛くて美しい」「走るときは、下だけ切り離せるんですか！？」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。5月29日に1stDVD「相思相愛」を発売。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。