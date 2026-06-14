◇インターリーグ ドジャース7―1Wソックス（2026年6月13日 シカゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦に先発し、8回1/3、109球を投げ1安打1失点の快投で7勝目を挙げた。8回2死まで完全投球をみせたが、味方の失策で史上25人目、日本投手では初の完全試合達成はならず。9回先頭打者にソロ本塁打を打たれ、ノーヒットノーランも逃したが、敵地で歴史的な快投にマーク・プライアー投手コーチ（45）も大絶賛だった。

山本は初回から完璧な内容だった。今季、イニング別失点で最多の8失点している初回を3者凡退で立ち上がると、2回には2三振を奪うなどつけ入る隙を与えない。最速は98.3マイル（約158.1キロ）をマークした。8回2死、マイドロスの打ち取った当たりの遊撃前のゴロを名手のベッツが弾くまさかの失策。完全試合はならず、9回無死からこの日初安打となる本塁打を被弾。大記録こそならなかったが、チームの勝つ確率を最大限に高めて役割を終えた。

投手コーチは「彼が特別な存在だということは皆知っていますが、強力なチームを相手に、ほとんどの打者と初対面でありながら、あのような投球で抑え込んだのは非常に印象的でした」と振り返る。完全試合、ノーヒットノーランの偉業に寸前まで迫ったことについては「彼がマウンドに上がる時は、常に何か特別なことをやってのけるという期待感があります。6回、7回とテンポ良く抑えていたので、球数的にも最後まで行ける圏内にいると感じていました」と達成を確信していた。

結果的には偉業達成はならなかったが「スプリットは効果的でしたし、ゾーン低めへの速球、左打者の内角高めへの球も決まっていました。今日はカッターを多めに使い、それが相手のバランスを崩すのに役立ったようです。時折混ぜるカーブも相手を迷わせていましたね。1イニング目を投げ終えたあたりから、今日は行けるという確信がありました。彼にとってまた一つ、素晴らしい夜になりました」と手放しで褒め称えた。

安定感に加え、向上心が絶対的な力の源と分析する。「バックドアの2シームやカッターを自在に操れる能力は、私がこれまで見てきた中でもトップクラスです。ストライクからボール、ボールからストライクへと変化させる技術が非常に高い。ホワイトソックスも昨日の試合を踏まえて対策を立てていたはずですが、彼はそれに対応して攻め方を変えていました。単に球種が多いだけでなく、それを4つのコーナーに投げ分け、高い精度で実行できるのが彼の凄さです」とメジャー3年目でさらなる進化を続ける右腕に目を細めていた。