Mrs. GREEN APPLE、5つの賞を受賞“オフショット”でファンに感謝伝える【MAJ2026】
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyがきのう13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、Mrs. GREEN APPLEが、5つの賞を受賞。喜びのオフショットを公開した。
同アワードで、主要6部門のひとつである「最優秀アーティスト賞」を昨年に続く2年連続で受賞。このほか、「最優秀J-POPアーティスト賞」「クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC」（大森元貴）、「ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」。そして、昨年開催したツアー「Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」で、「最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会」（PMGA／日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記）を受賞した。
【ショート動画】「ありがとー！」MAJ受賞に喜び、オフショット
授賞式を終え、メンバーの大森元貴（Vo./Gt）は自身のXで、若井滉斗（Gt）と藤澤涼架（Key）の3人のオフショットを公開。「昨年に引き続き、MAJ、最優秀アーティスト賞をいただきました」「嬉しいー！！！ありがとうございます！！！」と感謝をつづり、動画も公開。3人は、うれしそうに手を振りながら「みんなありがとう！」「イエーイ！」などと感謝を伝えた。
また、コメントの最後には「明日もレコーディングです！粛々と秋へのフルアルバムへ」と“りんごマーク”を添えたこともあり、ファンからは「レコーディング頑張ってください！」「粛々と…次を、先を見据えての日々も本当にすごい、これからもずっと応援します」「秋のアルバムもめちゃくちゃ楽しみです」
同アワードで、主要6部門のひとつである「最優秀アーティスト賞」を昨年に続く2年連続で受賞。このほか、「最優秀J-POPアーティスト賞」「クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC」（大森元貴）、「ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」。そして、昨年開催したツアー「Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」で、「最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会」（PMGA／日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記）を受賞した。
授賞式を終え、メンバーの大森元貴（Vo./Gt）は自身のXで、若井滉斗（Gt）と藤澤涼架（Key）の3人のオフショットを公開。「昨年に引き続き、MAJ、最優秀アーティスト賞をいただきました」「嬉しいー！！！ありがとうございます！！！」と感謝をつづり、動画も公開。3人は、うれしそうに手を振りながら「みんなありがとう！」「イエーイ！」などと感謝を伝えた。
また、コメントの最後には「明日もレコーディングです！粛々と秋へのフルアルバムへ」と“りんごマーク”を添えたこともあり、ファンからは「レコーディング頑張ってください！」「粛々と…次を、先を見据えての日々も本当にすごい、これからもずっと応援します」「秋のアルバムもめちゃくちゃ楽しみです」